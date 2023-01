IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy hat nahezu 50 % seines Bohrprogramms 2023 für die Vormachbarkeitsstudie in Battery Hill abgeschlossen

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy hat nahezu 50 % seines Bohrprogramms 2023 für die Vormachbarkeitsstudie in Battery Hill abgeschlossen

Montreal, Quebec (25. Januar 2023) /IRW-Press/ Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (das Unternehmen oder Manganese X) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nahezu 50 % des Infill- und Step-out-Bohrprogramms für die Vormachbarkeitsstudie in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Battery Hill in der Nähe von Woodstock, New Brunswick, abgeschlossen hat.

Insgesamt wurden in dem Programm 16 NQ-Diamantbohrlöcher über 2.208 Meter der geplanten 31 Bohrlöcher über 4.725 Meter fertig gestellt. Ziel des Bohrprogramms sind Infill-Bohrungen und die Erweiterung der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen zur Vorbereitung der Vormachbarkeitsstudie (PFS) durch eine Hochstufung der Ressource der Kategorie Vermutet, die im Minenplan der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) enthalten ist.

Das geplante PFS-Bohrprogramm folgt den Empfehlungen der mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) konformen PEA für das Manganprojekt Battery Hill, die auf der Website des Unternehmens abrufbar sind:

https://www.manganesexenergycorp.com/wp-content/uploads/2022/09/final-pea-revised.pdf

Das Unternehmen geht seinem Ziel methodisch nach, das erste börsennotierte Bergbauunternehmen in Kanada und den USA zu werden, das hochreines, EV-kompatibles Mangan auf den Markt bringt.

Martin Kepman, CEO, merkte dazu an: Wir freuen uns sehr über die Fortschritte unseres Bohrprogramms für die Vormachbarkeitsstudie im Projekt Battery Hill, da die PFS für die Entscheidungsfindung und weitere Planung des Genehmigungsprozesses für die Mine von zentraler Bedeutung ist. Unser derzeitiges Bohrprogramm sowie die Umwelt-, Community- und geotechnischen Studien, die im Frühjahr aufgenommen werden, stellen einen wichtigen Teil der Vorbereitungen für die PFS dar.

Die nordamerikanische Batterieindustrie wird ihre eigene Lieferkette für Mangan benötigen. Der Kontinent verfügt jedoch derzeit über keine Verarbeitungskapazität für hochreines Mangan, um eine große Zahl von Batterien-Gigafactorys und Kathodenwerke zu beliefern, die sich derzeit in Entwicklung befinden. Mangan ist eine stabilisierende Komponente in den Kathoden von Nickel-Mangan-Kobalt-Lithium-Ionen-Batterien, die in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden. Das Material erhöht die Energiedichte und verbessert damit die Reichweite der Fahrzeuge. Gleichzeitig vermindert es die Entflammbarkeit eines EF-Batteriesatzes. Wir sind optimistisch, was die Zukunft des Unternehmens angeht, da wir uns in einem Zyklus dynamischer Veränderungen voran bewegen.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es mit Wirkung ab dem 15. Dezember 2022 eine Vereinbarung mit Stonegate Capital Partners, Inc. (Stonegate) mit Sitz in 500 Crescent Court, Suite 370, Dallas, TX 75201, Vereinigte Staaten, eingegangen ist, um Research-Coverage mit vierteljährlichen Updates (die Services) für einen Zeitraum von sechs Monaten (die Vereinbarung) zu initiieren. Die Vereinbarung unterliegt der aufsichtsrechtlichen Genehmigung, unter anderem der Annahme durch die TSX Venture Exchange.

Als Gegenleistung für die Services zahlt das Unternehmen während der Laufzeit der Vereinbarung zu Beginn jedes Monats US $ 2.500 an Stonegate. Die Vereinbarung ist verlängerbar, falls dies zwischen Stonegate und dem Unternehmen einvernehmlich vereinbart wird. Stonegate ist gegenüber dem Unternehmen ein unabhängiger Dienstleister und verfügt über keine direkte oder indirekte Beteiligung an dem Unternehmen oder seinen Wertpapieren sowie nach Wissen des Unternehmens über keine Berechtigung oder Absicht, eine derartige Beteiligung zu erwerben.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Pressemeldung wurde von Perry MacKinnon, P.Geo., Vice-President of Exploration von Manganese X, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan auf den Markt bringt. Das Unternehmen hegt die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Das Tochterunternehmen Disruptive Battery Corp. hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein HLK-(Heizung, Lüftung, Kühlung)-Luftreinigungssystem für sauberere und gesündere Luft zu entwickeln, mit dem Ziel, COVID-19 und andere Schadstoffe auf Oberflächen und in der Luft zu verringern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden werden, können, könnten oder sollten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, wie z.B. Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Geschäftstätigkeiten und Aktivitäten des Unternehmens wie Explorationspläne und die Fähigkeit zur potenziellen Erweiterung der Mineralressourcen und deren Auswirkungen, sowie der Erhalt der Genehmigung der Vereinbarung durch die TSX Venture Exchange, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Manganese X als vernünftig angesehen werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) offengelegt, die Investoren vor jeder Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, die in dieser Pressemitteilung zu diesen Punkten enthalten sind. Manganese X übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68995

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68995&tr=1

