Mit dem Erwerb von eka-edelstahlkamine in Deutschland wird Sphering Group zum EU-Marktführer für Schornstein- und Abgassysteme

Mit dem Erwerb des vor 37 Jahren gegründeten Unternehmens eka-edelstahlkamine aus Untersteinach, Deutschland, gibt die Gruppe die bedeutendste Akquisition ihrer Geschichte bekannt.

Nur wenige Wochen nach der erfolgreich abgeschlossenen Übernahme von SFL im Vereinigten Königreich unterstreicht dieser Erwerb die Rolle von Sphering als unumstrittener Akteur in ihren Gebieten.

Mit eka produziert die Sphering Group in 8 Produktionswerken in Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien, Polen, dem Vereinigten Königreich und der Tschechischen Republik.

Nunmehr steigt der Umsatz auf 190 Millionen ¬ und die Gruppe nimmt eine führende Position auf dem größten europäischen Markt ein. Durch eka verfügt die Sphering Group im deutschsprachigen Raum über eine konkurrenzlose Kombination aus Technologien und Prozessen auf dem Gebiet hocheffizienter Abgas- und Luftversorgungssysteme, vom Serienprodukt bis hin zum Sonderbauteil.

Sphering beweist einmal mehr die Stärke seines erfolgreichen Geschäftsmodells als industrieller Akteur. Diese einzigartige Kombination aus lokalem und globalem Geschäft basiert auf der Autonomie seiner Unternehmen und Marken und ermöglicht es, besser auf die spezifischen Bedürfnisse und Vorschriften vor Ort einzugehen und zu reagieren.

Aufgrund der jüngsten Akquisitionen, der ständigen Investitionen in Forschung und Entwicklung und Produktionskapazitäten hat sich Sphering als dynamischer Marktteilnehmer in Europa positioniert, der alle Anforderungen an Abgas- und Schornsteinsysteme erfüllt.

Sphering Group ist heute in den meisten europäischen Ländern vertreten und weitet ihre Tätigkeit ständig aus.

Sphering Group

Die Sphering Group ist mit einem Umsatz von 190 Millionen Euro, 8 Produktionswerken und mehr als 1.000 Mitarbeitern ein wichtiger Akteur auf dem europäischen Markt für Abgas- und Schornsteinsysteme.

Von ihren Entwicklungs- und Prüflaboren "WeLab" unterstützt baut die Gruppe ihre industrielle Präsenz mit führenden Marken und einer breiten Produktpalette aus. Bei diesen Marken handelt es sich um: Apros, Eurotip, Joncoux, Lorflex, MK, SFL, und eka.

Sphering Group feierte 2019 ihr hundertjähriges Bestehen. Ihren historischen Werten getreu hat sie ihre CARE-Politik gegenüber Kunden, Mitarbeitern, sicheren und effizienten Produkten, der Umwelt und der Gesellschaft umgesetzt. Unterstützt von engagierten Teams vor Ort und basierend auf ihre finanzielle Stabilität hat die Gruppe ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, ein schnelles, strukturiertes und rentables Wachstum zu erzielen.

www.sphering-group.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230124005563/de/

Charlène Salmon Corporate Communication Manager c.salmon@sphering-group.com+33 6 07 66 59 70