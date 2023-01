Comet ernennt Joeri Durinckx zum Leiter der Division Plasma Control Technologies

Joeri Durinckx wird per 1. März 2023 die Leitung der Division Plasma Control Technologies übernehmen und Mitglied des Executive Committee von Comet werden.

Joeri Durinckx bringt über 20 Jahre Führungserfahrung in der Halbleiterindustrie mit. Er verbrachte den grössten Teil seiner Karriere in verschiedenen Führungspositionen bei Applied Materials, einem der weltweit führenden Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie. Während dieser Zeit konnte Joeri Durinckx viele Erfolge in den Bereichen Produktentwicklung, Kundenzufriedenheit, Erweiterung von Märkten, sowie im Aufbau neuer Geschäftsfelder und Lieferketten verzeichnen, und erfolgreiche Teams aufbauen.

Die ersten Erfahrungen in der Halbleiterindustrie sammelte Joeri Durinckx als Startup-Engineer bei Applied Films (2001), das später von Applied Materials übernommen wurde. Später wechselte er in den Bereich Marketing & Verkauf. Nach einem kurzen Abstecher zu SPX Radiodetection 2006 setzte Joeri Durinckx seine Karriere bei Applied Materials in Belgien fort. Er wurde Manager der Produktlinie Web Coating Service und übernahm 2014 als Director die Sparte Solar, Display, Glass & Web Coating. In seinen letzten zwei Jahren bei Applied Materials war er für das Business Development in Nordamerika sowie für Europäische Kunden tätig, bis er 2019 zu Kulicke & Soffa, einem weltweit führenden Halbleiterausrüster, in die Niederlande wechselte.

Bei Kulicke & Soffa leitete Joeri Durinckx als Vice President zwei Geschäftseinheiten: das Electronics-Assembly/Advanced-Packaging-Mass-Reflow- und das Lithografie-Geschäft.

«Wir freuen uns darauf, Joeri Durinckx bei uns zu begrüssen. Er bringt viele Jahre Erfahrung in der Halbleiterindustrie für die Leitung der Division Plasma Control Technologies mit», so Stephan Haferl, CEO Comet Group. «Joeri Durinckx kennt die Bedürfnisse von Kunden in der Halbleiterindustrie bestens. Dies wird ihm helfen, Comet PCT auf ihrem langfristigen Wachstumskurs erfolgreich weiterzuentwickeln. Wir heissen Joeri herzlich willkommen und wünschen ihm viel Erfolg.»

Joeri Durinckx übernimmt als President Plasma Control Technologies ab 1. März 2023 von Markus Pfeiffer, der seit Januar 2023 als Interimspräsident fungiert.

