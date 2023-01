DIC Asset will eine unveränderte Dividende ausschütten

Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) will der Hauptversammlung am 30. März 2023 eine Dividende von 0,75 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen, wie der Konzern am Mittwochabend berichtete.

Im letzten Jahr wurden ebenfalls 0,75 Euro je Aktie ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 9,20 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 8,15 Prozent. Die Dividendenpolitik zielt bei einem positivem Jahresüberschuss auf eine regelmäßige Ausschüttung in Höhe von mindestens 50 Prozent des erzielten FFO eines Geschäftsjahres ab.

Nach Ablauf des Geschäftsjahrs hat DIC Asset auf Basis vorläufiger ungeprüfter Zahlen Funds from Operations/FFO (vor Steuern, nach Minderheiten) in Höhe von 114,2 Mio. Euro erreicht, ein Ergebnis, das rund 7 Prozent über dem Vorjahr liegt.

Für das Geschäftsjahr 2023 werden in Summe FFO in einer Spanne von 90 bis 97 Mio. Euro erwartet. Wesentlicher Grund für die niedriger als im Vorjahr erwarteten FFO sind die anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen im Immobilieninvestitionsmarkt. Angesichts des seit 2022 veränderten Zinsumfelds und der weiterhin unklaren Auswirkungen einer schwächeren Konjunktur auf die Immobiliennachfrage in Deutschland wird insbesondere im ersten Halbjahr 2023 mit Verzögerungen bei An- und Verkäufen gerechnet, die sich auf die für das Geschäftsjahr 2023 erwarteten FFO auswirken. Hierbei werden insbesondere niedrigere transaktionsbedingte Management-Gebühren im Institutional Business erwartet.

Die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien mit neun Standorten (inklusive VIB Vermögen AG). Aktuell werden 360 Objekte mit einem Marktwert von 14,7 Mrd. Euro betreut. Die Aktien der DIC Asset AG sind seit Juni 2006 im SDAX notiert.

Redaktion MyDividends.de