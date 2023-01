EQS-News: Aurubis AG: Aurubis und Codelco unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit für eine nachhaltigere und verantwortungsvollere Kupfer-Wertschöpfungskette

EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aurubis AG: Aurubis und Codelco unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit für eine nachhaltigere und verantwortungsvollere Kupfer-Wertschöpfungskette



30.01.2023 / 13:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung



Aurubis und Codelco unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit für eine nachhaltigere und verantwortungsvollere Kupfer-Wertschöpfungskette

Santiago, Chile, 30. Januar 2023 – Aurubis, ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen sowie einer der größten Kupferrecycler weltweit, und Codelco, der größte Kupferproduzent der Welt, haben gestern eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet. Im Einklang mit der deutsch-chilenischen Rohstoffpartnerschaft verfolgt die Absichtserklärung das Ziel, die Zusammenarbeit zu fördern, hinsichtlich des Austausches und dem Aufbau einer nachhaltigeren, verantwortungsvolleren und wachsenden Kupferindustrie und Wertschöpfungskette. Die Absichtserklärung beinhaltet eine potenzielle Zusammenarbeit hinsichtlich der Hüttenbetriebe und Projekte der Kreislaufwirtschaft in Chile. Das Dokument enthält zudem eine Vereinbarung über gemeinsame Bestrebungen zur Förderung der Copper Mark, dem Gütesiegel für Nachhaltigkeit und Integrität der Lieferkette in der Kupferindustrie. Die Kriterien der Copper Mark sind mit Blick auf die Einhaltung einer verantwortungsvollen Produktion umfassend und konsequent. Sie sind abgeleitet aus 32 international anerkannten und führenden Nachhaltigkeitsstandards. Roland Harings, Vorstandsvorsitzender von Aurubis, kommentierte: "Die Welt braucht Metalle wie Kupfer, um die Klimaziele zu erreichen und die Industrie weiterzuentwickeln. Hierfür werden auf absehbare Zeit auch Primärmaterialien benötigt, um den stetig steigenden globalen Kupferbedarf zu decken. Daher ist es sehr wichtig, dass die Akteure der gesamten Wertschöpfungskette zusammenarbeiten und sich an Standards halten. Nur so stellen wir sicher, dass Metalle wirklich verantwortungsvoll produziert werden. Aus diesem Grund ist Aurubis ein entschlossener Unterstützer des Copper Mark-Siegels. Zudem verfolgen wir mit unseren Geschäftspartnern stets den Ansatz der kontinuierlichen Verbesserung. Daher bin ich zutiefst davon überzeugt, dass unsere künftige Zusammenarbeit mit Codelco das Potenzial hat, einen immensen Beitrag zur Förderung der Nachhaltigkeit in der Lieferkette zu leisten." Máximo Pacheco, Codelco-Chairman, sagte: "Eine unserer wichtigsten Herausforderungen ist, die Kupferproduktion auf umweltverträgliche Weise zu steigern, um ein gutes Miteinander mit den Gemeinden zu erreichen, in denen wir tätig sind. Zudem wollen wir den Übergang zu erneuerbaren Energien, Elektrifizierung und Elektromobilität ermöglichen. So engagieren wir uns nicht nur für die Weiterentwicklung Chiles, sondern der ganzen Welt und Initiativen wie diese zahlen positiv auf unsere Ziele ein". André Sougarret, CEO von Codelco, sagte: "Eine verantwortungsvolle Kupferproduktion gehört zu den strategischen Säulen von Codelco. Deshalb nehmen wir diese Herausforderung sehr ernst. Wir haben eine Reihe von Verpflichtungen festgelegt, um unter anderem den CO 2 -Fußabdruck und den Verbrauch von Binnengewässern zu senken sowie Industrieabfälle zu recyceln. Wir können für Chile nur die Ambition haben die führende Rolle in der Entwicklung des Umweltschutzes einzunehmen". Beide Seiten bekräftigten ihre Unterstützung der deutsch-chilenischen Rohstoffpartnerschaft, die gestern in Santiago de Chile im Beisein des chilenischen Staatspräsidenten Gabriel Boric und des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz erneuert wurde. Ziel der deutsch-chilenischen Rohstoffpartnerschaft ist die Intensivierung der Zusammenarbeit in den Bereichen Bergbau, Entwicklung, Handel mit Rohstoffen und Kreislaufwirtschaft. Aurubis - Metals for Progress Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. „Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte“ – dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com Codelco Codelco ist der größte Kupferproduzent der Welt. Seine Haupttätigkeit besteht in der Exploration, Erschließung und Nutzung von Bergbauressourcen, deren Verarbeitung zu raffiniertem Kupfer und Nebenprodukten sowie deren Vermarktung an Kunden in aller Welt. Seit der Verstaatlichung im Jahr 1971 bis 2021 hat das Unternehmen für den chilenischen Staat Einnahmen vor Steuern in Höhe von 142 Milliarden US-Dollar (währungsbereinigt auf das Jahr 2021) erzielt. Das Unternehmen verfügt über Vermögenswerte in Höhe von 43 Milliarden US-Dollar und ein Nettovermögen von 11,6 Milliarden US-Dollar (Stand: Dezember 2021). Es ist in sieben Bergbaubereichen in Chile tätig: Chuquicamata, Ministro Hales, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral, Salvador, Andina und El Teniente sowie die Schmelzhütte und Raffinerie Ventanas. Weitere Informationen: www.codelco.com

30.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com