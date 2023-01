Halliburton: Investoren trauen sich nicht weiter vor

Im Zeitraum zwischen Juli 2014 und einem Verlaufshoch bei 74,33 US-Dollar sowie einem anschließenden Tiefpunkt im März 2020 bei 4,25 US-Dollar herrschte eine Abwärtsbewegung, die sich zuletzt sogar beschleunigt hatte. Nachdem etwas Ruhe in die Märkte zurückgekehrt ist, konnte Halliburton in den letzten Monaten deutlich an Wert zulegen und im Frühjahr letzten Jahres sogar auf 43,99 US-Dollar ansteigen. Zwar lag dieser Wert sogar über dem mittelfristigen Abwärtstrend, ein nachhaltiger Ausbruch ist der Aktie jedoch nicht gelungen. Trotzdem gaben Käufer nicht auf und trieben die Notierungen zuletzt erneut in diesem Bereich voran. Sollten jetzt nicht rasch Anschlusskäufe erfolgen, könnten sich heraus doch noch ein Doppelhoch und eine damit drohende Trendwende entwickeln.

Bullen müssen jetzt überzeugen!

Aus technischer Sicht sind noch keine Kehrtwendesignale zu verzeichnen, dies dürften erst bei einem Wiedereintritt in den vorausgegangenen Abwärtstrend sowie unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts vorkommen. Bis dahin bleibt Halliburton weiter auf der Long-Seite zu sehen, allerdings bedarf es für einen Kursanstieg an die Zwischenhochs aus Januar 2018 um 57,86 US-Dollar einen nachhaltigen Kurssprung über 44,00 US-Dollar. Nur in diesem Szenario dürfte die Aktie endlich einen Befreiungsschlag für sich verbuchen und einen soliden mittelfristigen Grundstein für weiter steigende Notierungen setzen. Unterhalb des EMA 200 bei derzeit 29,07 US-Dollar würden dagegen unmittelbare Abschlagsrisiken zurück auf die Nackenlinie der inversen SKS-Formation der letzten Jahre um 24,56 US-Dollar drohen.