Trading-Chance Nvidia: Jetzt könnte ein neuer Abwärtsimpuls starten

Das bei Nvidia genau heute endende Geschäftsjahr 2022/2023 dürfte für den bekannten Hersteller von Grafikkarten kein gutes gewesen sein. Die Frage ist nicht ob, sondern um wie viel der Gewinn gegenüber dem Vorjahr gesunken ist. Diejenigen, die zuletzt wieder kräftig zugegriffen haben setzen fest darauf, dass 2023/2024 wieder deutlich besser wird. Aber bislang ist das nur eine gewagte Wette. Eine Trading-Chance Short.

Aufgrund des um einen Monat verschobenen Geschäftsjahrs steht die Bilanz des letzten Quartals bei Nvidia nicht jetzt, im Zuge der Bilanzwelle der US-Unternehmen, sondern erst am 22. Februar an. Nachdem das dritte Quartal deutlich hinter den Gewinnprognosen der Analysten zurückblieb, ist an einem relativ deutlichen Gewinnrückgang im Gesamtjahr aber nicht mehr zu rütteln. Allerdings zählt jetzt nur noch bedingt, was war. Die Trader schauen nach vorne. Und diejenigen, die die Aktie seit dem tief Mitte Oktober um in der Spitze 90 bzw. seit Jahresbeginn um bis zu 41 Prozent nach oben kauften, setzen auf wieder deutlich anziehende Gewinne. Doch worauf basiert diese Erwartung?

Der Optimismus für das neue Geschäftsjahr ist noch eine reine Vermutung

Auf den Analystenprognosen? Mag sein. Da sieht man im Schnitt für das morgen beginnende Geschäftsjahr 2023/2024 einen Gewinn pro Aktie von 4,30 US-Dollar nach 3,27 US-Dollar zuvor. Das wäre die Rückkehr auf den Gewinnlevel des Jahres 2021/2022 … dem Jahr des bisherigen Rekordgewinns. Aber worauf stützen sich die Analysten bei ihren Prognosen? Und worauf basiert die Voraussage, dass Nvidias Gewinn dann in den Folgejahren stetig und deutlich weiter steigen wird?

Letztlich auf gar nichts bzw. auf Modellrechnungen, die Parameter als fix unterstellen, die nicht fixierbar sind. Und es müssen, da man hier von wieder stark steigenden Gewinnen ausgeht, sehr positive Parameter-Einstellungen sein. Aber dazu müssten die Verbraucher mitspielen. Und deren Verhalten vorherzusehen ist noch nie tauglich gelungen. Das Problem für das bullische Lager ist dabei:

Überkauft und schon ziemlich teuer bewertet: Das ist dünnes Eis

Die Aktie ist auf Basis der Gewinnschätzung für das jetzt beendete Geschäftsjahr mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 59 schon teuer bewertet. Und „billig“ wäre sie auch mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 45 nicht, welches gälte, wenn die Prognosen der Analysten eintreffen sollten, dass Nvidias Gewinn im jetzt startenden Jahr stark steigt. Das alleine müsste die Bullen nicht bremsen, aber die Chart- und Markttechnik kommt als Argument noch hinzu, wenn man sich überlegt, ob die Aktie jetzt nicht wieder eine Chance auf der Short-Seite sein könnte.

Quelle: marketmaker pp4

Sie sehen im Chart, dass Nvidia mit dem zweiten Rallye-Impuls seit Oktober genau an die obere Begrenzung des aus dem Zwischenhoch des Dezembers und den beiden Tiefs vom Oktober und Dezember konstruierbaren Aufwärtstrendkanals gelaufen ist. Diese Begrenzung wiederum liegt in einer bis Anfang 2022 zurückreichenden, charttechnischen Widerstandszone. Und zugleich ist die Markttechnik, im Chart unten mit eingeblendet der Stochastik-Oszillator, überkauft.

Fazit: Charttechnisch in einer Widerstandszone, markttechnisch überkauft, ambitioniert hoch bewertet und all das auf Basis vor Voraussagen, denen es bislang im Vorfeld von Nvidias eigenen Zahlen an Substanz fehlt: Da können risikofreudige Trader durchaus über einen Short-Trade nachdenken.

Bei super-volatilen Aktien wählt man einen moderaten Hebel

Für diese Trading-Chance schlagen wir ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 277,729 US-Dollar momentan einen Hebel von ca. 2,14 ausweist. Ein Stop Loss bei 226 US-Dollar in der Aktie würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0820 USD einem Kurs von ca. 4,76 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Nvidia Short-Zertifikats lautet HB5KBS.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 196 US-Dollar, 206 US-Dollar, 213 US-Dollar

Unterstützungen: 162 US-Dollar, 149 US-Dollar, 141 US-Dollar, 108 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Nvidia

Basiswert Nvidia WKN HB5KBS ISIN DE000HB5KBS7 Basispreis 277,729 US-Dollar K.O.-Schwelle 277,729 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 2,14 Stop Loss Zertifikat 4,76 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

