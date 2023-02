IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphates CEO hält Vortrag bei LFP Battery Session auf CRUs Phosphates 2023 Global Conference in Istanbul, Türkei

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphates CEO hält Vortrag bei LFP Battery Session auf CRUs Phosphates 2023 Global Conference in Istanbul, Türkei

Saguenay, Quebec, Kanada - 1. Februar 2023 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass sein Chief Executive Officer John Passalacqua bei der LFP Battery Session auf der von der CRU Group ausgerichteten Phosphates 2023 Global Conference & Exhibition am 1. März 2023 in Istanbul, Türkei, einen Vortrag halten wird. Herr Passalacqua wird von den Mitgliedern des Board of Directors Yves Caprara und Bernard Lapointe sowie dem Chairman of the Board Laurence Zeifman begleitet.

Datum: 1. März 2023

Uhrzeit: 9:30 Uhr

Ort: Hilton Istanbul Bomonti Hotel

Registrierung unter: https://events.crugroup.com/phosphates/register

Session-Titel: LFP Battery Session - The Coming Shortage in LFP Grade Phosphoric Acid

Session-Inhalte:

- Überblick über die aktuelle Situation der reinen Phosphorsäure und der globalen Angebotssituation: Gegenwart und Zukunft.

- Wie definieren wir Phosphorsäure in LFP-Qualität und wie lauten die Kriterien?

- Sauber, nachvollziehbar, ethisch, gleichbleibend, sicher, qualitativ hochwertig, dem ESG-Maßstab entsprechend, mit geringer CO2-Bilanz.

- Einhaltung der US Inflation Reduction Act (IRA)-Richtlinien. Lokale sichere Beschaffung.

- Direkt integriert in die Lieferketten der größeren E-Fahrzeughersteller.

- Der Technologie-Kunde und seine Bedürfnisse. Dies kann kein Anhängsel der Lebensmittel- oder Düngemittelindustrie sein.

- Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit, eines guten Verständnisses der Lieferkette für E-Fahrzeugbatterien sowie einer entscheidenden Rolle innerhalb dieser Lieferkette.

Die nordamerikanische Lithiumeisenphosphat-(LFP)-Batteriebranche braucht eine Inlandsproduktion an Phosphat, das sauber, nachvollziehbar, ethisch, gleichbleibend, sicher, qualitativ hochwertig und ESG-getrieben ist, eine geringe CO2-Bilanz besitzt und dem US Inflation Reduction Act (IRA) entspricht. Genau das möchte First Phosphate auf seinen Phosphatkonzessionsgebieten Saguenay-Lac-Saint-Jean erreichen, sagte John Passalacqua, CEO von First Phosphate. Wir freuen uns darauf, unsere Gedanken darüber, wie sich die LFP-Batteriebranche wohl entwickeln wird, zu präsentieren und danken der CRU Group für diese geschätzte Einladung.

First Phosphate besitzt 1.500 Quadratkilometer an Landclaims in der Region Saguenay in Quebec, Kanada, die aktiv erschlossen werden, um Phosphat in Batteriequalität zu produzieren. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens liegt rund 125 km nördlich von Saguenay, Quebec, der sechstgrößten Stadt der Provinz, die einen einfachen Zugang zu einem Tiefseehafen, tägliche Flüge nach Montreal, eine erfahrene Industriearbeiterschaft und städtische Infrastruktur bietet. First Phosphate konzentriert sich voll und ganz auf die direkte Integration seines Phosphatmaterials in die Lieferkette der wichtigsten Batterie- und E-Fahrzeugproduzenten in Nordamerika.

Weder die Canadian Securities Exchange (CSE) noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie in den CSE-Richtlinien definiert) haben diese Pressemitteilung geprüft oder übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Über die Phosphates 2023 Conference & Exhibition und die CRU Group

CRUs Phosphates Conference zieht regelmäßig mehr als 400 Vertreter aus der ganzen Welt an und ist das ideale Forum für führende Entscheidungsträger aus den kommerziellen und betrieblichen Bereichen der Phosphate-Wertkette, die wissen möchten, wie Markt- und Technologiefaktoren die Branche beeinflussen. Führungskräfte von Produzenten, Händlern, Konsumenten und Anbietern von Ingenieursleistungen, Technologien und Geräten treffen sich auf dieser jährlich stattfindenden Veranstaltung, um Netzwerke auf hohem Niveau zu bilden, Geschäfte zu verhandeln und Branchenwissen auszutauschen. Seit der Gründung im Jahre 1969 hat die CRU Group in primäre Forschungsmethoden investiert und Expertenteams an wichtigen Standorten weltweit zusammengestellt, darunter auch schwer erreichbare Märkte wie China. Bei CRU arbeiten mehr als 290 Experten und die Gruppe hat mehr als 11 Büros auf der ganzen Welt, in Europa, Amerika, China, Asien und Australien.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Raffination von modernem Phosphatmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, unter Einhaltung aller ESG-Standards und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt in die Forschungs- und Entwicklungs- sowie Lieferkettenfunktionen größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die Phosphatmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an Konzessionsgebieten, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus einer seltenen Anorthosit-Erdgestein-Formation, die im Allgemeinen hochreines Phosphatkonzentrat ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie können, sollten, antizipieren, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Verpflichtung des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien unter vollem ESG-Standard und mit geringem Kohlenstoff-Fußabdruck zu produzieren; die Pläne des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die geplante Entwicklung der Landansprüche des Unternehmens in der Region Saguenay; die ausgewählten Vertreter des Unternehmens, die an der CRU Phosphates 2023 Global Conference & Exhibition teilnehmen; die Themen, der Umfang und der Zeitpunkt der Präsentation des Unternehmens; und die potenzielle Produktion, die Qualität und die Beschaffenheit der Phosphate, die sich auf den Grundstücken des Unternehmens in der Saguenay-Lac-Saint-Jean-Region befinden, sowie die Art und Weise, wie das Unternehmen wie vom Unternehmen erwartet diese produziert.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar: die Fähigkeit des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien bei vollem ESG-Standard und mit geringem Kohlenstoff-Fußabdruck zu produzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Landansprüche in der Saguenay-Region zu entwickeln; die Fähigkeit der ausgewählten Vertreter des Unternehmens, an der CRU Phosphates 2023 Global Conference & Exhibition teilzunehmen; die Fähigkeit des Unternehmens, die vorgeschlagenen Themen in der für die Sitzung vorgesehenen Zeit zu behandeln; die CRU Phosphates 2023 Global Conference & Exhibition, die zu dem Zeitpunkt, an dem Ort und auf die Art und Weise stattfindet, wie sie von der CRU-Gruppe angekündigt wurde; und die Fähigkeit des Unternehmens, Phosphate aus den Saguenay-Lac-Saint-Jean-Liegenschaften des Unternehmens in der Qualität, Art und Weise zu produzieren, wie sie vom Unternehmen beschrieben wurden.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien bei vollem ESG-Standard und mit geringem Kohlenstoff-Fußabdruck zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Landansprüche in der Saguenay-Region zu erschließen; die Unfähigkeit der ausgewählten Vertreter des Unternehmens, an der CRU Phosphates 2023 Global Conference & Exhibition teilzunehmen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die vorgeschlagenen Themen in der für die Sitzung vorgesehenen Zeit zu behandeln; die CRU Phosphates 2023 Global Conference & Exhibition, die nicht zu dem Zeitpunkt, an dem Ort und auf die Art und Weise stattfindet, wie sie von der CRU-Gruppe angekündigt wurde; und die Unfähigkeit des Unternehmens, Phosphate aus den Saguenay-Lac-Saint-Jean-Liegenschaften des Unternehmens in der Qualität, Art und Weise zu produzieren, wie sie vom Unternehmen beschrieben wurden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

