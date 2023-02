Trading-Chance Adobe: Hier ließe sich über Long-Zukäufe nachdenken

Werbung

Die Adobe-Aktie war im September wegen der Ankündigung einer immens kostenintensiven Übernahme scharf eingebrochen und hatte daran monatelang zu knabbern. Aber mittlerweile ist die Bodenbildung abgeschlossen, wichtige Charthürden wurden zurückerobert: Eine Trading-Chance Long.

Der Software-Gigant Adobe glänzt ein ums andere Jahr mit steigenden Umsätzen, auch in der Corona-Phase ging es da voran. Zwar war der Gewinn pro Aktie zuletzt leicht hinter den Rekordgewinnen des Geschäftsjahres 2019/2020 zurückgeblieben (Geschäftsjahresende bei Adobe: 30.11.). Aber die Aktie war dafür massiv von ihrem Rekordhoch von knapp 700 US-Dollar zurückgekommen, was bedeutet: Die Aktie ist von der Bewertung her deutlich günstiger als in früheren Jahren.

Mittlerweile ist Adobe sogar günstig bewertet

Die Mitte Dezember vorgelegten Ergebnisse des letzten Geschäftsjahresquartals 2021/2022 lagen leicht über den Erwartungen. Zwar avisierte Adobe zugleich ein eher mäßiges Umsatzwachstum für das Ende Februar endende, laufende Quartal. Aber ein gegenüber früheren Jahren geringeres Wachstum ist, so salopp es auch klingt, in einem für die Gesamtwirtschaft höchst kniffligen Umfeld besser als gar keines.

Und mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 27 für das beendete und von ca. 24 für das angelaufene Jahr ist Adobe auch bei einer geringeren Wachstumsrate jetzt nicht mehr teuer, sondern sogar eher günstig bewertet. Zum Vergleich: In früheren Jahren pendelte das Kurs/Gewinn-Verhältnis zum jeweiligen Jahresende zwischen 40 und 120. Daher gehen mittlerweile mehr und mehr Investoren davon aus, dass Adobe die Übernahme der Software-Design-Plattform Figma, für die geschätzt um die 20 Milliarden US-Dollar fällig werden, stemmen kann, ohne in Turbulenzen zu geraten oder zu viel frisches Kapital aufnehmen zu müssen. Und das schlägt sich positiv im Chartbild nieder:

Das „Gap“ ist geschlossen, die 200-Tage-Linie zurückerobert

Wir sehen im Chart, dass das Abwärts-Gap, d.h. die Kurslücke nach unten, die im September als Reaktion auf die Nachricht über die da kommunizierte Riesen-Übernahme von Figma entstand, mittlerweile geschlossen wurde. Das hat sich hingezogen, aber umso solider wirkt das Gesamtbild. Hinzu kommt, dass es in den vergangenen Tagen gelang, die wichtige 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Damit haben wir hier ein wieder bullisches Gesamtbild.

Quelle: marketmaker pp4

Wir hatten zuletzt am 24. November bei Adobe eine Trading-Chance Long vorgestellt, die sich natürlich durch den weitergehenden Kursanstieg solide entwickelt hat. Diese Position auszubauen oder sich mit dem hier vorgestellten Long-Zertifikat neu zu positionieren wäre angesichts dieses „Gap-Close“ und dem Rebreak über die 200-Tage-Linie allemal einen Gedanken wert.

Adobe mit einem Hebel von 3 auf dem weiteren Weg nach oben begleiten

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 246,862 US-Dollar, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,0. Den Stop Loss würden wir bei 326 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,09 einem Kurs von ca. 7,25 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Adobe lautet HC05H5.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 396 US-Dollar, 442 US-Dollar, 451 US-Dollar, 473 US-Dollar

Unterstützungen: 362 US-Dollar, 340 US-Dollar, 338 US-Dollar, 329 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Adobe Inc.

Basiswert Adobe Inc. WKN HC05H5 ISIN DE000HC05H56 Basispreis 246,862 US-Dollar K.O.-Schwelle 246,862 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 7,25 Euro

