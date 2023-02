Heute um 12:45 MEZ hat der US-Süßwarenhersteller Hershey seine Zahlen für das vierte Quartal offengelegt.

Quartalszahlen Q4/22 von Hershey im Überblick

Kennzahl Gemeldet Prognose Vorjahr Gewinn je Aktie 2,02 USD 1,77 USD 1,69 USD Umsatz 2,65 Mrd. USD 2,58 Mrd. USD 2,33 Mrd. USD

Der Umsatz von Hershey wuchs um 14 Prozent. Das organische Wachstum, ohne Währungseffekte, liegt bei 10,7 Prozent.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 rechnet Hershey mit einem Umsatzwachstum zwischen 6 und 8 Prozent.

Mit Schokolade Geld verdienen

In Deutschland ist Hershey relativ unbekannt, in den USA kennt sie jeder. Das ist so, als ob man einen Deutschen fragen würde, ob er Milka kennt.

Hershey produziert so süße Sachen wie Schokoriegel, Schokodrops, Schokopralinen mit Erdnussbutterfüllung, mit Schokolade überzogenen Knabberbrezeln oder Schokoladensirup, den man über seinen Pfannkuchen oder Eis schütten kann. Kurzum: Sie verkaufen Schokolade.

Keine Angst vor Rezession

Nahrungsmittel im Allgemeinen und Schokolade im Besonderen sind krisenfest. Aktien von Nahrungsmittelproduzenten gelten als anti-zyklisch und sind bei defensiven Anlegern sehr beliebt. Hershey hat in den USA einen Marktanteil von 46 Prozent.

Zur besseren Einordnung: Eine Hershey-Aktie kostete im Januar 2013 noch 72,86 USD, Ende Dezember 2022 lag sie bei 231,57 USD. Das ist innerhalb von zehn Jahren ein Plus ohne Dividende von 217,8 Prozent. Diesen Ruf als defensives Wunderkind ist Hershey heute wieder gerecht geworden.

Im Bärenmarkt 2022 hat die Hershey-Aktie um 20,8 Prozent zugelegt. Sie gehört damit bei jedem ins Depot, der langfristig Vermögen aufbauen will.