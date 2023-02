Gilead Sciences erhöht die Dividende das achte Jahr in Folge

Der Biotechnologiekonzern Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, NASDAQ: GILD) erhöht die Quartalsdividende um 2,7 Prozent von 0,73 US-Dollar je Aktie auf 0,75 US-Dollar. Ausgezahlt wird die Dividende für das erste Quartal 2023 am 30. März 2023 (Record date: 15. März 2023). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Gilead 3,00 US-Dollar an seine Aktionäre aus.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 81,39 US-Dollar (Stand: 2. Februar 2023) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,69 Prozent. Im Juni 2015 zahlte Gilead erstmals eine Dividende (0,43 US-Dollar). Seitdem wurde die Dividende achtmal angehoben.

Der Konzern erwirtschaftete im Fiskaljahr 2022, das am 31. Dezember 2022 endete, einen Umsatz in Höhe von 27,28 Mrd. US-Dollar im Vergleich zu 27,31 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 4,59 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,23 Mrd. US-Dollar). Auf bereinigter Basis (non-GAAP) betrug der Ertrag je Aktie 7,26 US-Dollar (Vorjahr: 7,18 US-Dollar). Für das Gesamtjahr 2023 wird ein Gewinn auf bereinigter Basis (non-GAAP) in der Spanne zwischen 6,60 und 7,00 US-Dollar je Aktie erwartet. Nach Bekanntgabe der Nachrichten legte die Aktie an der Wall Street rund vier Prozent zu.

Gilead Sciences ist ein Biopharmaunternehmen, das Arzneimittel für verschiedene medizinische Bereiche erforscht, entwickelt und vermarktet. Neben Hepatitis konzentriert sich Gilead auf Medikamente zur Behandlung von HIV und Aids.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 5,20 Prozent im Minus (Stand: 2. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 105,36 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de