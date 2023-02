MEYER BURGER - Solar-Aktie mit Kaufempfehlung

Meyer Burger Technology AG - WKN: A0YJZX - ISIN: CH0108503795 - Kurs: 0,675 Fr (SIX)

Laut des Goldman-Sachs-Analysten profitiert Meyer Burger vom Trend, die Produktion von Solaranlagen nach Europa und in die USA zurückzubringen. Der adressierbare Markt für den Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen könnte sich demnach in den kommenden fünf Jahre verdreifachen. Ein mögliches Kursziel auf Sicht von 12 Monaten wird bei 0,96 CHF genannt (Quelle: cash.ch). Der heutige Kurssprung der Aktie ist nur die Krönung des mehrwöchigen Aufwärtstrends, der sich aktuell zu beschleunigen scheint. Die laufende Rally kommt nicht überraschend, konstruktive Muster im Chart hatten den Druckaufbau der Käufer bereits im November angezeigt und zu einer Tradingidee inspiriert (siehe letzte Analyse Kommt diese Solar-Aktie jetzt in Fahrt?).

Konsolidierung in Kürze, dann weitere Rally?

Die Aktie bricht aktuell über die Hochs der letzten zwei Jahre aus und generiert damit längerfristige Kaufsignale. Damit eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 0,73 - 0,75 und später 0,95 - 1,00 CHF.

Kurzfristig, also auf Sicht einiger Tage und Wochen, könnten noch Konsolidierungen folgen, welche die Aktie nochmals bis 0,62 - 0,63 und 0,56 - 0,59 CHF zurückbringen könnte. Darunter liegt bei 0,48 - 0,51 CHF der zentrale Unterstützungsbereich. Erst deren Bruch würde größere Verkaufssignale liefern.

Fazit: Die Aktie bleibt hochinteressant und könnte bei Kursrücksetzern attraktiv für längerfristige Einstiege sein.

Meyer Burger

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)