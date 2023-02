IRW-News: SKYX Platforms Corp.: SKYX übernimmt strategisches E-Commerce-Konglomerat für Beleuchtung mit 86 Millionen $ Umsatz und 64 Websites

IRW-PRESS: SKYX Platforms Corp.: SKYX übernimmt strategisches E-Commerce-Konglomerat für Beleuchtung mit 86 Millionen $ Umsatz und 64 Websites

Übernahmezahlungen umfassen bis zu 5.223.991 Stammaktien von SKYX und 8 Mio. $ in bar bei Abschluss, was vollständig von zwei bestehenden Großinvestoren von SKYX finanziert wurde, sowie zusätzliche zurückgestellte Barzahlung von 4 Mio. $ ein Jahr nach Abschluss

Miami (Florida), Accesswire, 7. Februar 2023. SKYX Platforms Corp. (NASDAQ: SKYX) (firmierend als Sky Technologies), ein äußerst revolutionäres Plattformtechnologie-Unternehmen mit über 60 erteilten und angemeldeten Patenten weltweit, dessen Mission darin besteht, Wohnungen und Gebäude standardmäßig sicher und intelligent zu machen, gab heute bekannt, dass es ein endgültiges Abkommen hinsichtlich der Übernahme von Belami unterzeichnet hat - einem etablierten, profitablen, strategischen E-Commerce-Konglomerat für Beleuchtung und Heimdekoration mit 86 Millionen $ Umsatz und 64 Websites.

Die Übernahme des strategischen E-Commerce-Konglomerats für Beleuchtung und Heimdekoration wird SKYX als Marketing- und Wachstumsplattform dienen, die den Geschäftsplan von SKYX voraussichtlich um Jahre voranbringen, mehrere Vertriebskanäle, einschließlich Einzelhandelskunden, Bauunternehmer und Fachkräfte, bereitstellen sowie die Bruttomargen der Produkte von SKYX erheblich steigern wird.

Die Übernahmezahlungen werden insgesamt bis zu 5.223.991 Stammaktien von SKYX und 8 Mio. $ in bar beim Abschluss, was vollständig von zwei bestehenden Großinvestoren von SKYX finanziert wurde, sowie zusätzliche zurückgestellte Barzahlung von 4 Mio. $ ein Jahr nach dem Abschluss umfassen.

Der Aktienanteil wird 2.018.692 Sperraktien beinhalten, die beim Abschluss an die verkaufenden Aktionäre von Belami ausgegeben werden, sowie eine zusätzliche Zahlung von bis zu 2.233.331 Sperraktien, die an die verkaufenden Aktionäre ein Jahr nach dem Abschluss ausgegeben werden. Die ausgegebenen Aktien unterliegen Lock-out- und Leak-out-Bestimmungen. Darüber hinaus hat SKYX zugestimmt, nach dem Abschluss 498.445 Sperraktieneinheiten, 473.523 Sperraktien und Optionen auf den Erwerb von 300.000 Stammaktien an Mitarbeiter, Berater und das Management von Belami auszugeben. Der Eigenkapitalanteil der Übernahme beläuft sich auf insgesamt 16 Millionen $. SKYX hat bei der Unterzeichnung eine Anzahlung in Höhe von 1 Million $ auf ein Treuhandkonto geleistet.

SKYX hat außerdem zugestimmt, den Darlehensvertrag von Belami mit der PNC Bank, National Association, zu übernehmen, der aus einem verfügbaren revolvierenden Dispositionskredit in Höhe von 2,0 Millionen $ und einem befristeten Darlehen in Höhe von etwa 2,5 Millionen $ besteht.

In Zusammenhang mit dieser Übernahme hat SKYX am 6. Februar 2023 eine Privatplatzierung von Wandelanleihen abgeschlossen, die dem Abschluss der Übernahme unterliegt und einen kapitalisierten Betrag von insgesamt 8,1 Millionen $ aufweist - mit einer 50-%-Warrant-Abdeckung für einen Großinvestor von SKYX, der über 6,0 Millionen $ in diese Privatplatzierung investiert hat. Das Privatplatzierungsangebot wurde von zwei bestehenden Investoren geleitet. Die Übernahme wurde vom Board of Directors von SKYX genehmigt und wird voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen werden, sofern die Abschlussbedingungen erfüllt werden.

Rani Kohen, Gründer und Executive Chairman von SKYX Platforms, sagte: Wir sind davon überzeugt, dass die Unterzeichnung dieses strategischen E-Commerce-Übernahmeabkommens unser Geschäft um Jahre beschleunigen und als hervorragende Marketingplattform dienen wird, die die Aufklärung und das Bewusstsein hinsichtlich der Sicherheitsaspekte und intelligenten Funktionen unserer preisgekrönten Plug-and-Play-Deckenprodukte verbessern wird. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass es den Vertrieb unserer Produkte sowohl im Einzelhandel als auch über professionelle Kanäle beträchtlich beschleunigen wird.

Über SKYX Platforms Corp.

Da Strom in jeder Wohnung und in jedem Gebäude zum Standard gehört, besteht unsere Mission darin, Wohnungen und Gebäude standardmäßig sicher und intelligent zu machen.

SKYX Platforms Corp. (NASDAQ: SKYX) verfügt über eine Reihe von revolutionären, sicheren und intelligenten Plattformtechnologien mit über 60 US-amerikanischen und weltweiten Patenten und Patentanmeldungen. Der Schwerpunkt unserer Technologien liegt auf hoher Qualität und Benutzerfreundlichkeit, während sie sowohl die Sicherheit als auch den Lebensstil in Wohnungen und Gebäuden erheblich verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produkte in jedem Raum von Wohnungen und Gebäuden in den USA und in allen Teilen der Welt unumgänglich sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter https://SKYXPlatforms.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind an den Begriffen anpeilen, antizipieren, glauben, können, könnten, fortsetzen, einschätzen, erwarten, bewerten, prognostizieren, Anleitung, beabsichtigen, wahrscheinlich, dürften, objektiv, fortlaufend, Ausblick, planen, potenziell, vorhersagen, vermutlich, projizieren, anstreben, anvisieren, sehen, werden oder würden bzw. die Verneinungen oder andere Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbare Begriffe erkennbar; es enthalten jedoch nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter. Diese Aussagen spiegeln die vernünftige Einschätzung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele nur schwer vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen können, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören Risiken, die sich aus Folgendem ergeben könnten: der Ablenkung der Aufmerksamkeit des Managements von den laufenden Geschäftstätigkeiten des Unternehmens, einem Anstieg der Kosten, Gebühren und Aufwendungen und anderer Belastungen im Zusammenhang mit dem Aktienkaufvertrag oder der Akquisition, dem Ausgang von Rechtsstreitigkeiten, denen die Unternehmung oder Belami im Zusammenhang mit der Akquisition ausgesetzt sein könnten, dem Umfang und der Zeit, die erforderlich sind, um die für die Akquisition erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, dem Risiko einer Unterbrechung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens infolge der öffentlichen Ankündigung der Akquisition, dem Eintritt eines Ereignisses, einer Änderung oder eines anderen Umstands, der zur Beendigung des Aktienkaufvertrags führen könnte, der Unfähigkeit, die Akquisition rechtzeitig oder überhaupt abzuschließen, einschließlich der Nichterfüllung einer Bedingung für den Abschluss der Akquisition oder des Verzichts der betreffenden Partei, dem Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder eines anderen Umstands, der zur Beendigung des Aktienkaufvertrags führen könnte, einem Rückgang des Marktpreises für die Stammaktien des Unternehmens, wenn die Akquisition nicht abgeschlossen wird, dem Risiko, dass die Akquisition die aktuellen Pläne und Abläufe des Unternehmens oder von Belami unterbricht, und potenziellen Schwierigkeiten bei der Bindung von Mitarbeitern des Unternehmens oder von Belami als Folge der Akquisition, und der Fähigkeit, Geschäftspläne, Prognosen und andere Erwartungen nach dem Abschluss der Akquisition umzusetzen, die beabsichtigten Vorteile der Akquisition zu realisieren und zusätzliche Chancen nach der Akquisition zu identifizieren und zu realisieren, sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die in den vom Unternehmen bei der SEC eingereichten Berichten, einschließlich der regelmäßigen Berichte auf Formular 10-K und Formular 10-Q, genannt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen beruhen auf verfügbaren Informationen, die vorläufiger Natur sind, sowie auf bestimmten Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen für angemessen hält. Die Finanzinformationen über Belami sind ungeprüft und die geprüften Finanzergebnisse können in wesentlichen Punkten von diesen vorläufigen Zahlen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den US-Bundeswertpapiergesetzen erforderlich.

Mediensprecher:

Britney Ouzts/Barbara Goldberg

O'Connell & Goldberg, Inc.

(754) 204-7074 / (954) 294-4677

bouzts@oandgpr.com / bgoldberg@oandgpr.com

Ansprechpartner für Anleger:

Lucas A. Zimmerman

MZ North America

(949) 259-4987

SKYX@mzgroup.us

QUELLE: SKYX Platforms Corp. firmierend als Sky Technologies

