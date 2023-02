Linde-Aktie im Chartcheck nach den Quartalszahlen

Die Aktien von Linde haben am frühen Dienstag Nachmittag unter dem Strich nahezu unverändert auf Zahlen des Industriegase-Konzerns reagiert. Mit einem Minus von 0,22 Prozent zeigten sie sich ähnlich lustlos wie der schwächelnde Dax. Der Kursrückgang um 2,2 Prozent seit Jahresbeginn bedeutet einen der hinteren Plätze im deutschen Leitindex, den das derzeit wertvollste Unternehmen an der Frankfurter Börse am oder um den 1. März herum verlassen wird.

Analyst lässt Einstufung auf Reduzieren

Linde konnte den Gewinn im vergangenen Jahr dank einer hohen Nachfrage aus der Elektronik- sowie den Metall- und Bergbauindustrien steigern und will 2023 noch eine Schippe drauflegen. Trotz einer sich abschwächenden Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa habe das Unternehmen ein wenig besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Markus Mayer von der Baader Bank.

Beim bereinigten Ergebnisausblick (EPS) sieht er etwas Luft nach oben. Dagegen fielen die geplanten Investitionen höher als erwartet aus, so der Experte weiter. Er beließ die Aktie auf "Reduce" mit einem Kursziel von 280 Euro, das rund sechs Prozent unter dem aktuellen Bewertungsniveau liegt. Wie ist die charttechnische Situation der Aktie einzustufen?

Ausbruch abwarten

Die Aktie konsolidierte in den vergangenen Handelswochen den Anstieg aus dem vierten Quartal, konnte sich zuletzt aber oberhalb des kurzfristig relevanten Abwärtstrends etablieren. Aktuell konsolidiert der Wert zwischen EMA50 und EMA200 im Tageschart, wie ein Blick auf den unten stehenden Tageschart unschwer belegt.

Kann der EMA50 (aktuell im Bereich 304,25 EUR) per Tagesschluss überwunden werden, würde ein prozyklisches Kaufsignal generiert werden. In dem Falle wäre eine erneute Kaufwelle Richtung 335/340 EUR drin für die Käufer. Ein Tagesschluss unterhalb des EMA200 negiert dieses Szenario zunächst. (mit Material von dpa-AFX)