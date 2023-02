LINDE - Zum Abschied noch einmal ordentliche Zahlen

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 297,950 € (XETRA)

Die Tage der Linde-Aktie im DAX und an der Frankfurter Börse sind gezählt (mein Kollege Oliver Baron berichtete). Voraussichtlich am 27. Februar wird die Commerzbank für Linde in den DAX zurückkehren, eine Entscheidung wird am 17. Februar erwartet. Zum Abschied präsentierte das Linde-Management heute Mittag die Jahreszahlen 2022 und einen Ausblick für 2023.

Verglichen mit dem Jahr 2021 stieg der Umsatz um 8 % auf 33,4 Mrd. USD. Analysten hatten mit knapp 34 Mrd. USD etwas mehr erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich um 15 % auf 12,29 USD und lag damit 0,27 USD über dem Konsens. CEO Sanjiv Lamba kommentiert: "Trotz widriger Umstände hat das Linde-Team es erneut geschafft, eine herausragende Performance abzuliefern, darunter einen Rekord-ROC von 22,9 %, eine Verbesserung der operativen Marge auf 25,3 % und im neunten Quartal in Folge ein währungsbereinigtes Gewinnwachstum von mindestens 20 %. Diese robuste Performance ist ein Resultat unseres ausbalancierten Endkundenportfolios, einer unerreichten Netzwerkdichte und einer strengen Kapitaldisziplin."

Für 2023 stellt Lamba einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 13,15 und 13,55 USD in Aussicht und damit mehr als bislang von Analysten erwartet. Experten prognostizieren zudem einen Umsatzanstieg auf 34,50 USD Mrd. USD. Im ersten Quartal 2023 dürfte sich das Ergebnis je Aktie auf 3,05 bis 3,15 USD belaufen.

Fazit: Linde liefert weiter robust ab. stock3 geht davon aus, dass die Seitwärtstendenz der Aktie bis zum Delisting in Deutschland anhalten wird. Neue "Heimatbörse" wird dann die NYSE sein.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 33,97 34,51 36,27 Ergebnis je Aktie in USD 12,02 12,92 14,34 KGV 27 25 23 Dividende je Aktie in USD 4,68 5,05 5,46 Dividendenrendite 1,45 % 1,56 % 1,69 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Linde-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)