Heute ab 18 Uhr findet im Economic Club of Washington ein Interview mit Fed Chairman Jerome Powell statt. Die Märkte warten händeringend darauf, on Powell in seinen Aussagen auf den extrem guten US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag eingeht. Hier könnte er weitere Zinserhöhungen signalisieren.

Derweil führt die Aktie von Siemens Energy die Verliererliste im Dax an, nachdem die Pläne für eine Erreichung der Profitabilität wohl um ein Jahr verschoben werden müssen. Teamviewer überzeugt die Anleger mit einem guten Ausblick und Nel profitiert von einem Upgrade durch Morgan Stanley.