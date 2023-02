Angeklagter Ex-Wirecard-Chef Braun will am Montag sprechen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(stellt Schreibweise von Namen im zweiten und fünften Absatz richtig)

München (Reuters) - Im Strafprozess um die milliardenschwere Pleite des Finanzkonzerns Wirecard will der Hauptangeklagte Markus Braun Anfang kommender Woche das Wort ergreifen.

"Wir haben uns jetzt auf Montag eingerichtet", sagte Brauns Verteidiger Alfred Dierlamm am Mittwoch in der Verhandlung vor dem Landgericht München. "Herr Dr. Braun wird das relativ frei vortragen."

Der ehemalige Wirecard-Chef Braun sitzt seit dem Zusammenbruch des Zahlungsabwicklers vor zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Er hatte in dieser Zeit lediglich eine knappe Stellungnahme im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags abgegeben. Am Mittwoch reagierte Dierlamm zurückhaltend auf die Bitte des Vorsitzenden Richters Markus Födisch, dass Braun sich bereits am Donnerstag bereithalten solle. Födisch hatte deutlich gemacht, dass er Braun Gelegenheit zur Aussage geben wolle, falls an diesem Tag nach der Klärung anderer Punkte noch Zeit sei.

Der frühere Dax-Konzern Wirecard war im Juni 2020 zusammengebrochen, als bekannt wurde, dass in der Kasse 1,9 Milliarden Euro fehlten. Neben Braun auf der Anklagebank sitzen die Ex-Manager Oliver Bellenhaus und Stephan von Erffa. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue und Bandenbetrug vor.

Bellenhaus, der als Kronzeuge gilt und die beiden anderen schwer belastet hat, beschreibt die Vorgänge als gemeinsame Bilanzfälschung, für die Milliardenbeträge erfunden worden seien. Dafür habe man zum Schein so genannte Drittpartner-Firmen eingerichtet. Dierlamm zeigt sich hingegen überzeugt, dass vorhandene Milliardensummen hinter Brauns Rücken beiseitegeschafft worden seien. Von Erffa hat die Vorwurfe ebenfalls von seiner Anwältin zurückweisen lassen.

Brauns und von Erffas Anwälte versuchten am Mittwoch stundenlang, mit Hunderten Fragen Bellenhaus' Glaubwürdigkeit zu erschüttern. "Haben Sie irgendeinen Sachbeleg dafür, dass Herr Dr. Braun von Manipulationen im Zusammenhang mit dem Wirecard-Drittpartnergeschäft Kenntnis hatte?", fragte Dierlamm ihn. Der Anwalt verlangte von Bellenhaus auch Aufklärung über etliche Millionenzahlungen auf Firmenkonten im Wirecard-Umfeld. Von Erffas Anwältin Stephanie Kamp wollte wissen, auf welches Vermögen Bellenhaus Zugriff gehabt habe.

Bellenhaus, der Braun und von Erffa tagelang als seine Komplizen beschrieben hatte, wollte darauf jedoch am Mittwoch nicht antworten. Er berief sich auf sein Schweigerecht. Bellenhaus' Verteidiger Florian Eder fügte jedoch hinzu, man werde sich die von den Anwälten auch auf 91 Seiten schriftlich eingereichten Fragen noch einmal anschauen. Für Donnerstag haben die Anwälte von Braun und von Erffa ausführliche Stellungnahmen zu Bellenhaus' Äußerungen angekündigt.

