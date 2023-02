EQS-RPT: IONOS Group SE: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: IONOS Group SE / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

IONOS Group SE schließt Kreditvertrag mit Mutter- und Tochtergesellschaft aus Anlass des Börsengangs Montabaur, 8. Februar 2023. Die IONOS Group SE hat am 27. Januar 2023 im Zusammenhang mit ihrem Börsengang einen Kreditvertrag mit der United Internet AG und der IONOS Holding SE abgeschlossen, unter dem die United Internet AG als Kreditgeberin, die IONOS Holding SE als Kreditnehmerin und die IONOS Group SE als Garantiegeberin agiert. Die United Internet AG ist mit 63,8 % an der IONOS Group SE beteiligt; die IONOS Group SE wiederum hält alle Aktien der IONOS Holding SE. Weitere 21,2 % der Aktien der IONOS Group SE hält die WP XII Venture Holdings II SCSp mit Sitz in Luxemburg. Die restlichen 15 % der Aktien befinden sich im free float. Der Abschluss steht im Zusammenhang mit dem Börsengang der IONOS Group SE. Der neue Kreditvertrag löst drei bestehende Kreditvereinbarungen zwischen den Unternehmen ab, die am 26. Januar 2017, am 28. März 2017 bzw. am 17. August 2018 abgeschlossen wurden. Der Gesamtbetrag des Kreditvolumens unter dem neuen Kreditvertrag beläuft sich auf EUR 1,245 Milliarden und entspricht der unter den genannten drei bestehenden Kreditvereinbarungen insgesamt noch ausstehende Kreditsumme. Auf den Betrag sind quartalsweise Zinsen in Höhe von 6,75% p.a. zu zahlen. Ohne Vorfälligkeitszahlungen, zu denen die IONOS Holding SE ohne hierfür fällige Zusatzzahlungen berechtigt ist, ist somit von einer vollständigen Rückzahlung bis zum 15. Dezember 2026 zu rechnen. Die IONOS Holding SE hat die Kreditraten jährlich aus überschüssiger Liquidität zu zahlen. Die United Internet AG ist berechtigt, den Kreditvertrag zu kündigen, sofern die United Internet AG weniger als 50% der Aktien der IONOS Group SE hält, oder die IONOS Group SE weniger als 50% der Aktien an der IONOS Holding SE hält. Zudem steht der United Internet AG ein Kündigungsrecht zu, wenn ein wichtiger Grund hierfür vorliegt, etwa ein Bruch des Kreditvertrags durch die anderen Parteien. Der Kreditvertrag ist mit dem heutigen ersten Handelstag der Aktien der IONOS Group SE an der Frankfurter Wertpapierbörse wirksam geworden. Sämtliche für den Abschluss des Kreditvertrags erforderlichen Gremienzustimmungen auf Seiten der United Internet AG, der IONOS Group SE und der IONOS Holding SE wurden erteilt. Montabaur, 8. Februar 2023 IONOS Group SE Der Vorstand



Weitere Informationen: Über IONOS IONOS ist der führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). IONOS hat mehr als sechs Millionen Kundinnen und Kunden und ist mit einer weltweit verfügbaren Plattform in 18 Märkten in Europa und Nordamerika aktiv. Mit seinen Web Presence & Productivity-Angeboten agiert das Unternehmen als “One-Stop-Shop" für alle Digitalisierungs-Bedürfnisse - von Domains und Webhosting über klassische Website-Builder und Do-It-Yourself-Lösungen, von E-Commerce bis zu Online-Marketing-Tools. Darüber hinaus bietet IONOS Cloud-Lösungen für Firmen, die im Zuge der Weiterentwicklung ihres Geschäfts in die Cloud wechseln möchten. IONOS Presse Andreas Maurer Telefon: +49 2602 96-1275 press@ionos-group.com IONOS Investor Relations investor-relations@ionos-group.com

