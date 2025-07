EQS-Adhoc: CECONOMY AG: CECONOMY AG bestätigt fortgeschrittene Verhandlungen mit JD.com

EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

CECONOMY AG: CECONOMY AG bestätigt fortgeschrittene Verhandlungen mit JD.com



24.07.2025 / 14:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vor dem Hintergrund aktueller Presseberichterstattung bestätigt die CECONOMY AG ("

CECONOMY

") fortgeschrittene Verhandlungen mit JD.com ("

JD

") über eine mögliche öffentliche Übernahme von CECONOMY durch JD.

JD zieht in Erwägung, den Aktionären von CECONOMY ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots für sämtliche auf den Inhaber lautende Stammaktien nach den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes zu unterbreiten und einen Preis in Höhe von EUR 4,60 je Stammaktie anzubieten ("

Angebot

").

Rechtlich bindende Vereinbarungen wurden bislang nicht unterzeichnet. Zurzeit ist für CECONOMY daher nicht absehbar, ob es tatsächlich zu einem Übernahmeangebot kommen wird oder nicht.

Kontakt:

CECONOMY AG

Kaistr. 3

40221 Düsseldorf

Deutschland

Mitteilende Person

: Fabienne Caron, VP Investor Relations, CECONOMY AG

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der CECONOMY nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der CECONOMY wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die CECONOMY übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Ende der Insiderinformation

24.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2174306 24.07.2025 CET/CEST