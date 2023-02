GNW-Adhoc: eGain bringt Instant AnswersT mit generativer KI auf den Markt und treibt Wissensautomatisierung voran

^SUNNYVALE, Kalifornien, Feb. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation

(NASDAQ: EGAN (http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), eine führende Wissensplattform für Unternehmen, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von eGain Instant Answers(TM), einer radikal einfachen Erfahrung für Benutzer zum Finden relevanter Antwortausschnitte aus Wissensdatenbanken von Unternehmen mit Hilfe generativer KI-Technologie, angekündigt. Große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) sind die Grundlage für generative KI-Erfahrungen wie ChatGPT(TM) und eignen sich hervorragend für die Wissensautomatisierung. eGain Instant Answers nutzt LLMs, die auf unternehmensspezifische Inhalte abgestimmt sind, um den besten Antwortausschnitt im Kontext zu finden, der oft aus langen Dokumenten extrahiert wird, ohne dass der Benutzer die richtigen Schlüsselwörter erraten muss. Gleichzeitig verbringen die Wissensautoren weniger Zeit damit, vom Unternehmen genehmigte Inhalte in langer Form zu konsumierbaren Wissensartikeln zu kuratieren. Das Ergebnis ist eine Win-Win-Situation: Benutzer finden die besten Antworten aus den frisch aktualisierten Inhalten und die Wissensmanager müssen sich nicht mehr mit einem ständigen Rückstand bei der Kuratierung von Inhalten herumschlagen. Die zusammenstellbare Architektur von eGain ermöglicht die einfache Integration

neuer Technologien wie ChatGPT(TM), sobald diese auf dem Markt erhältlich sind. Das

Unternehmen wird ChatGPT(TM) auch zur Unterstützung von Contact Center-Agenten bei

Chat- und E-Mail-Interaktionen einsetzen. Agenten können den ChatGPT-Vorschlag so verwenden, wie er ist, oder Änderungen vornehmen, während sie mit Kunden in Kontakt treten. ?Generative KI-Technologien wie ChatGPT(TM) eröffnen aufregende Automatisierungsmöglichkeiten im Wissensmanagement und in der Gesprächsführung", so Ashu Roy, CEO von eGain. ?Instant Answers war bei unseren Kunden, die die begrenzt verfügbare Vorabversion nutzen konnten, ein großer Erfolg. Sie lieben den schnellen Nutzen, den es bietet." Über eGain eGain Knowledge Hub automatisiert und orchestriert die Kundenansprache über alle Kontaktpunkte hinweg. Unsere sichere Cloud-Lösung, die auf KI und Analytik basiert, bietet personalisierte digitale Erlebnisse, schnellen geschäftlichen Nutzen und einfache Innovation. Besuchen Sie www.eGain.com (https://www.egain.com/) für weitere Informationen. eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. eGain Medienkontakt Michael Messner E-Mail: press@egain.com Telefon: 408 636 4514 °