O'REILLY - Die Bullen versuchen es

O'Reilly Automotive Inc.[New] - WKN: A1H5JY - ISIN: US67103H1077 - Kurs: 787,360 $ (Nasdaq)

Zuletzt ging ich auf die Aktie des Autoersatzteilehändlers O'Reilly Ende Januar ein. Der Wert fiel aber nicht weiter zurück, sondern versuchte sich an einer Erholung, die in den vergangenen Tagen wieder abverkauft wurde. Gestern stellte das Management die Jahreszahlen 2022 vor und gab einen Ausblick auf 2023.

Im vierten Quartal verbesserte O'Reilly den Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 11 % auf 3,64 Mrd. USD. Analysten hatten nur mit 3,51 Mrd. USD gerechnet. Das Ergebnis je Aktie sprang von 7,64 auf 8,37 USD, während Experten nur 7,71 USD je Aktie prognostiziert hatten. Auf Gesamtjahressicht belief sich der Umsatz auf 14,41 Mrd. USD. Das Ergebnis je Aktie erreichte 33,44 nach 31,10 USD im Jahr 2021.

35 % Umsatzwachstum in drei Jahren

O'Reilly bleibt ein Konzern der Konstanz. Schaut man auf die Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre, so brachte jedes Jahr ein Umsatz- und Gewinnplus mit sich. Der Free Cashflow könnte sich 2023 auf um die 2 Mrd. USD belaufen. 2013 waren es gerade einmal gut 500 Mio. USD. Kein Wunder also, dass die Aktie auch so eine konstante Kursentwicklung aufweist und sogar im schwierigen Börsenjahr 2022 neue Hochs markieren konnte. CEO Greg Johnson kommentiert: "Wir freuen uns sehr, erneut ein starkes Quartal vermelden zu können mit 9,0 % Wachstum bei den vergleichbaren Filialumsätzen und einer 10-%-Steigerung des verwässerten Gewinns je Aktie als Highlights. Das Team O'Reilly hat erneut die Erwartungen übertroffen und ein robustes Umsatzwachstum erzielt nach einem rekordverdächtigen Umsatzsprung von 14,5 % im Vorjahr, was insgesamt zu einem unglaublichen Umsatzplus von 34,7 % in den vergangenen drei Jahren führte. Unser konsequent starkes Wachstum ist das direkte Ergebnis der harten Arbeit und des Engagements unseres gesamten Teams."

Und die Wachstumsstory dürfte weitergehen. Für das Gesamtjahr 2023 stellt Johnson einen Umsatz zwischen 15,2 und 15,5 Mrd. USD in Aussicht. Der bisherige Konsens liegt bei 15,07 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie dürfte eine Spanne von 35,75 bis 36,25 USD erreichen. Die Marktschätzung ist hier mit 37,08 USD höher angesetzt. Den Free Cashflow sieht der CEO zwischen 1,8 und 2,1 Mrd. USD.

Aktie hängt bislang fest

Nachbörslich legte die Aktie etwas zu, die klare Rückeroberung der Zone um 803 USD steht aber noch aus. Ein kleines Kaufsignal in Richtung 845,24 USD könnte entstehen, sollte der Wert das Hoch bei 814,76 USD hinter sich lassen. Auf der Unterseite wäre der Titel dagegen interessant, sollte er in Richtung 750 USD korrigieren.

Fazit: O'Reilly liefert beeindruckend Jahr für Jahr ab. Die Aktie ist ein Dauerbrenner und eher ein Langfristinvestment als ein Tradingvehikel. Kurzfristig sind bislang keine neuen Handelssignale aktiv.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 14,41 15,07 15,93 Ergebnis je Aktie in USD 33,44 37,08 41,38 Gewinnwachstum 10,89 % 11,60 % KGV 24 21 19 KUV 3,4 3,3 3,1 PEG 2,0 1,6 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

OReilly Automotive-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)