2 Aktien, die mit starkem Dividendenwachstum überzeugen!

Die Welt des Investierens ist voll von Möglichkeiten und Herausforderungen, aber eines ist sicher: Eine gute Dividende kann ein wichtiger Teil einer erfolgreichen Anlagestrategie sein.

Viele Anleger suchen nach Aktien, die nicht nur in Bezug auf den Kurswert wachsen, sondern auch eine solide Dividendenentwicklung aufweisen. Insbesondere wenn es um ein zweistelliges Dividendenwachstum geht.

Intercontinental Exchange (WKN: A1W5H0) und Moody’s (WKN: 915246) sind dabei zwei Unternehmen, die in den letzten Jahren ein gutes Dividendenwachstum aufzeigen konnten und als lukrative Anlageoptionen gelten.

Kürzlich erhöhten beide Unternehmen wieder zweistellig die Dividende. Nutzen wir einmal die Gelegenheit, um einen kurzen Blick auf ihre Geschäftsmodelle und Wachstumstreiber zu werfen, die für zukünftiges Wachstum stehen könnten.

2 Aktien mit zweistelligem Dividendenwachstum

Intercontinental Exchange-Aktie

Intercontinental Exchange ist ein führender Anbieter von Handelsplattformen und Dienstleistungen im Bereich Energie, Rohstoffe, Finanzmärkte und Daten. Das Unternehmen bietet dabei eine breite Palette an Dienstleistungen an, darunter den Handel von Derivaten, Daten- und Informationsdienstleistungen sowie Risikomanagementlösungen.

Am 2. Februar 2023 verkündete der Börsenplatzbetreiber eine Erhöhung der Quartalsdividende um 11 % auf 0,42 US-Dollar. Auf das Jahr hochgerechnet dürften Anleger somit mit einer Dividende im Wert von 1,68 US-Dollar rechnen, was bei einem aktuellen Aktienkurs von 108,71 US-Dollar (Stand: 10.2.2023) einer erwarteten Dividendenrendite von 1,5 % entspricht.

ICE hat in den letzten Jahren eine starke Dividendenhistorie aufgebaut, die auf einem stabilen Geschäftsmodell basiert. Zum Wachstumskurs trugen natürlich auch regelmäßig Übernahmen bei, die mit Fremdkapital finanziert wurden.

Positiv ist aber anzusehen, dass fortlaufende Bemühungen des Unternehmens bestehen, in neue Märkte und mit neuen Produkten zu expandieren, was für ein zukünftiges Wachstum stehen kann.

Mit einem erwarteten KGV von 19,6 (Stand: 10.2.2023, Morningstar) ist die Intercontinental Exchange aktuell nicht günstig. Es gab jedoch auch Jahre, in denen deutlich mehr für das in Atlanta ansässige Unternehmen gezahlt wurde.

Moody’s Aktie

Moody’s ist ein führendes Unternehmen im Bereich Risikobewertung und Ratings. Das Unternehmen bietet unabhängige Ratings, Analysen und Risikobewertungen für Unternehmen, Regierungen und Finanzinstitute weltweit.

Mit der Veröffentlichung der Jahreszahlen 2022 wurde bei Moody’s auch gleichzeitig eine erhöhte Dividende bekannt gegeben. Demnach sollen die Aktionäre zukünftig eine Quartalsdividende von 0,77 US-Dollar erhalten, was 7 US-Cent oder entsprechend 10 % mehr bedeutet.

Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 286,25 US-Dollar errechnet sich eine erwartete Dividendenrendite von 1,1 % (Stand: 10.2.2023).

Moody’s besitzt ebenfalls eine starke Dividendenhistorie, die vorwiegend auf seine führende Stellung im Rating-Markt zurückzuführen ist. Das Unternehmen besitzt hier einen Marktanteil von 40 %.

Gleichzeitig besteht ein stetiger Bedarf an risikobasierten Informationsdienstleistungen, der für zukünftiges Wachstum stehen sollte. Schließlich wächst der Finanzmarkt und damit das Marktpotenzial von Moody’s unaufhaltsam. Die Chancen stehen damit nicht schlecht, dass die Dividende auch in der Zukunft weiter erhöht wird.

Mit einem erwarteten KGV von 32,6 wird bei Moody’s natürlich schon viel von dem Potenzial vorweggenommen. Investoren sollten daher gut abwägen, ob sich ein Einstieg noch lohnen könnte.

Fazit

Zusammenfassend kann man sagen, dass Intercontinental Exchange und Moody’s solide Dividenden aufweisen, die nach oben zeigen. Ihre stabilen Geschäftsmodelle und robusten Wachstumstreiber dürften dabei eine gute Basis für weitere mögliche Dividendensteigerungen sein. Dies könnte sie zu lukrativen Anlageoptionen für Anleger machen, die nach Aktien mit starkem Dividendenwachstum suchen.

Der Artikel 2 Aktien, die mit starkem Dividendenwachstum überzeugen! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien der ICE und von Moody’s. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Moody's.

Aktienwelt360 2023