Warren Buffets Öl-Aktie hängt fest

Occidental Petroleum Corp. - WKN: 851921 - ISIN: US6745991058 - Kurs: 64,760 $ (NYSE)

Die Occidental Petroleum Corporation befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Öl- und Gasgrundstücken in den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika. Das Segment Chemie produziert und vermarktet Grundchemikalien, darunter Chlor, Natronlauge, chlorierte organische Stoffe, Kaliumchemikalien, Ethylendichlorid, Natriumsilikate und Calciumchlorid. Das Segment Midstream und Marketing sammelt, verarbeitet, transportiert, speichert, kauft und vermarktet Öl, Kondensat, NGLs, Erdgas, Kohlendioxid und Strom.

Die Aktie taucht erstmals im 1. Quartal 2022 im Portefeuille von Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway auf. Seitdem hat er Quartal für Quartal hinzugekauft. Es ist mittlerweile die sechstgrößte Position in seinem Portefeuille. Grob tendenziell lässt sich bislang ein Durchschnittspreis von 46-47 USD ermitteln.

Seit Juni 2022 hängt der Aktienkurs an der rot gestrichelt dargestellten deckelnden Abwärtstrendlinie in Höhe 72 USD fest. Widerstand ist Widerstand, aus charttechnischer Sicht heisst es derzeit noch die Füsse still zu halten und zu warten. Derzeit ist nicht absehbar, ob sie an der Abwärtstrendlinie nicht doch noch ein dickes Leg nach unten ausbilden.

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)