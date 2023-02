EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Tochterunternehmen Bikeleasing mit Rekordwachstum im Jahr 2022 und dynamischem Start 2023

EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Brockhaus Technologies: Tochterunternehmen Bikeleasing mit Rekordwachstum im Jahr 2022 und dynamischem Start 2023 2022 als erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte von Bikeleasing: Zahl der Unternehmenskunden von 32.000 auf über 45.000 gewachsen Zahl der vermittelten Diensträder stieg um +45% auf ca. 118.000

Starker Start von Bikeleasing in das Jahr 2023 mit einem Wachstum von rund +90% bezogen auf die im Januar vermittelten Diensträder

Fortgesetzte Wachstumsdynamik im Gesamtjahr und darüber hinaus bei Bikeleasing erwartet

Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 der Brockhaus Technologies am 31. März 2023 Frankfurt am Main, 15. Februar 2023. Bikeleasing, ein Tochterunternehmen der Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42), hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem ungebrochenen dynamischen Wachstum begonnen. Allein im Januar konnten rund 90% mehr Fahrräder über die digitale Plattform vermittelt werden als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Bikeleasing entwickelt und betreibt eine digitale B2B-Plattform für die Vermittlung, Finanzierung und Verwaltung von Diensträdern. Das Geschäftsjahr 2022 war das bislang erfolgreichste der Unternehmensgeschichte. So konnte das im niedersächsischen Uslar beheimatete Unternehmen die Zahl der Unternehmenskunden auf über 45.000 erhöhen. Dahinter stehen rund 2,5 Mio. Mitarbeiter, die über die Anbindung an die Bikeleasing Plattform ein Dienstrad beziehen können. Dies ist ein wichtiger Gradmesser für das zukünftige Wachstumspotenzial. Zum Zeitpunkt des Erwerbs durch Brockhaus Technologies Ende November 2021 zählte Bikeleasing noch ca. 32.000 Unternehmenskunden mit mehr als 1,6 Millionen Mitarbeitern. Im vergangenen Jahr wurde die Zahl der vermittelten Diensträder von über 80.000 auf über 118.000 gesteigert, was einem Plus von ca. 45% entspricht. Die operative Performance unterstreicht die dynamische Aufwärtsentwicklung der im Jahr 2015 gegründeten Gesellschaft. So generierte Bikeleasing in den ersten neun Monaten 2022 Umsatzerlöse vor PPA von € 87,5 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 41,7 Mio. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 47,6% (vgl. Quartalsmitteilung 9M 2022 der BKHT, S.3f.). Auch im 4. Quartal 2022 konnte Bikeleasing an diesen positiven Trend anknüpfen, sodass die Ende März zur Veröffentlichung anstehenden Kennzahlen für 2022 deutlich über den Vorjahreszahlen liegen werden. Ungebrochene Wachstumsdynamik für kommende Jahre erwartet Experten prognostizieren für das Leasen von Diensträdern auch in Zukunft hohe Wachstumsraten. So schätzt beispielsweise die Management- und Strategieberatung Deloitte in einer Studie vom Juli 2022 bei rund 60% aller Beschäftigten in Deutschland die Bereitschaft für das Leasen eines Dienstrads. Bislang haben jedoch nur ca. ein Fünftel der Arbeitnehmer Zugang zu solchen Incentive-Modellen, von denen wiederum bislang nur rund 35% das Angebot eines geleasten Dienstrads nutzen. Entsprechend sieht Bikeleasing für die nächsten Jahre weiteres dynamisches Wachstumspotenzial über: die Ausweitung der Marktdurchdringung durch die kontinuierliche Gewinnung weiterer Unternehmenskunden,

die Steigerung der Nutzungsrate bei bereits angeschlossenen Unternehmen,

eine Erweiterung der Plattform um zusätzliche Mitarbeiter-Benefits neben Fahrrädern und

