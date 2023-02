Heineken schüttet mehr Dividende an die Investoren aus

Der weltweit zweitgrößte Bierbrauer Heineken (ISIN: NL0000009165) wird den Aktionären für 2022 eine Dividende in Höhe von insgesamt 1,73 Euro ausbezahlen. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr (1,24 Euro) um 40 Prozent erhöht. Beim derzeitigen Börsenkurs von 94,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 1,84 Prozent.

Heineken zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Eine Zwischendividende für 2022 (0,50 Euro) wurde am 11. August 2022 ausgeschüttet. Die Schlussdividende (1,23 Euro) wird am 2. Mai 2023 bezahlt. Ex-Dividenden Tag ist der 24. April 2023. Heineken hat als Ziel eine Ausschüttungsquote von 30-40 Prozent des Nettogewinns. Die Ausschüttungsquote beträgt aktuell 35,1 Prozent.

Der Nettoumsatz stieg im letzten Geschäftsjahr um 30,9 Prozent auf 28,7 Mrd. Euro, wie Heineken am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Der organische Zuwachs lag bei 21,2 Prozent. Der operative Gewinn kletterte auf bereinigter Basis (organisch) um 24 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn auf bereinigter Basis von 2,84 Mrd. Euro nach einem Gewinn von 2,04 Mrd. Euro im Vorjahr. Heineken erwartet im Geschäftsjahr 2023 einen Anstieg beim operativen Gewinn auf bereinigter Basis (organisch) im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich.

Zum Konzern gehören die Marken Heineken, Sol, Desperados oder auch Strongbow. Insgesamt hat Heineken über 300 Marken und beschäftigt über 82.000 Mitarbeiter. Nach Anheuser-Busch InBev ist Heineken der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern.

Redaktion MyDividends.de