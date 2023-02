EQS-News: adesso beteiligt sich mehrheitlich am Wertpapierexperten WEPEX GmbH / Strategische Ergänzung im Bereich Kapitalmarktgeschäft

EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

adesso beteiligt sich mehrheitlich am Wertpapierexperten WEPEX GmbH / Strategische Ergänzung im Bereich Kapitalmarktgeschäft



Die adesso SE hat einen Kaufvertrag zur Übernahme von 51 % der Anteile an der WEPEX GmbH unterzeichnet. Die auf das Kapitalmarkt- und Wertpapiergeschäft spezialisierte Unternehmensberatung mit Sitz in Frankfurt am Main erzielt mit rund 30 Mitarbeitenden einen Umsatz von über 5 Mio. EUR. Als Kaufpreis wurde in Abhängigkeit von der weiteren Geschäftsentwicklung der Gesellschaft ein einstelliger Millionen-Euro-Betrag vereinbart. adesso arbeitet seit mehreren Jahren erfolgreich in Projekten mit der Partnergesellschaft zusammen. Im Schulterschluss mit der Line-of-Business Banking von adesso und als Teil der international agierenden adesso Group soll das margenstarke Geschäft der Fachberatung und Umsetzung für die gesamte Wertpapier-Wertschöpfungskette in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut werden. Das Closing der Transaktion erfolgt nach Umwandlung der Partnergesellschaft in eine GmbH voraussichtlich noch im ersten Quartal 2023. Die seit 2003 erfolgreich am Markt agierende Unternehmensberatung WEPEX hat sich auf die fachliche und strategische Beratung von Finanzdienstleistern spezialisiert und gilt als einer der renommiertesten Kapitalmarktexperten in Deutschland für Wertpapiere, Fonds, Derivate und Produkte aller Asset- und Risikoklassen einschließlich Digital Assets. adesso wiederum bringt seine Expertise als Softwareentwicklungs- und Blockchain-Spezialist für die gesamte Wertpapier-Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistern ein – zuletzt beispielsweise als Technologiepartner für die Funds-On-Chain-Plattform und beim Bau von Plattformen für Neo- und Online-Broker. Innerhalb der adesso Group wird die WEPEX GmbH unverändert von ihrem Stammhaus in Frankfurt am Main aus operieren. Die bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter von WEPEX setzen ihre Tätigkeit fort und stellen mit adesso gemeinsam die Weichen für die digitale Ausgestaltung der Zukunft des Kapitalmarktgeschäfts. adesso und WEPEX intensivieren damit ihre Zusammenarbeit in den Bereichen der Digitalen Transformation, Distributed Ledger Technologie (DLT) und Blockchain, Crypto, Künstliche Intelligenz und Big Data Analytics in den Kapitalmärkten und vereinen ihre komplementären Schwerpunkte und Expertisen. Damit wird das Technologie-Know-how von adesso mit dem fachlichen und regulatorischen Spezialwissen der WEPEX effizient für diverse Segmente gebündelt: so können die Beratungs- und Serviceexzellenz sowie Lieferfähigkeit für nationale und internationale Banken, Börsen, Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungsgesellschaften und sonstige Finanzinstitute auf ein neues Level gehoben werden. WEPEX WEPEX ist eine 2003 gegründete Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt auf fachlicher und strategischer Beratung von national und international führenden Banken, Börsen, Asset Managern, Vermögensverwaltern und sonstigen Finanzdienstleistern. WEPEX überzeugt mit langjähriger Markterfahrung, methodischer Kompetenz und fachlicher Spezialisierung. Aus seinem zentral in Frankfurt am Main gelegenen Headquarter ist WEPEX projektbezogen in Deutschland sowie international tätig. adesso Group Die adesso Group ist mit über 7.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2022 von ca. 900 Millionen Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2020 nach 2016 und 2018 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.





Kontakt:
Martin Möllmann
Head of Investor Relations
Tel.: +49 231 7000-7000
E-Mail: ir@adesso.de

