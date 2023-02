EQS-News: Aduro Clean Technologies kündigt Teilnahme an wichtigen Industriekonferenzen an

EQS-News: Aduro Clean Technologies Inc. / Schlagwort(e): Konferenz

Sarnia, Ontario (Kanada), den 16. Februar 2023 – Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl sowie erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, hat heute seine Teilnahme an den folgenden Branchenkonferenzen angekündigt. Vertreter des Unternehmens werden Einzelgespräche führen, an Podiumsdiskussionen teilnehmen und ihre innovative HydrochemolyticTM -Technologieplattform ausstellen. 23. Februar 2023 - Toronto, Ontario „Das kommende Jahr in der Abfall- und Recyclingbranche“-Konferenz der Ontario Waste Management Association (OWMA) Die OWMA-Jahreshauptversammlung bringt Fachleute aus dem gesamten Abfall- und Recyclingsektor zusammen und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, einer vielfältigen Gruppe engagierter Redner zuzuhören und die neuesten Erkenntnisse sowie Informationen über die Probleme und Chancen zu erhalten, mit denen die Branche konfrontiert ist, einschließlich der Rolle der Herstellerverantwortung und der Innovationen im chemischen Recycling, die entscheidende Komponenten der Kreislaufwirtschaft sind. 15. März 2023 - Edmonton, Alberta Alberta-Kreislauf-Kunststofftag 2023 der Alberta Plastic Recycling Association (APRA) APRA hat eine eintägige Konferenz angekündigt, die sich auf die Zukunft der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe in Alberta konzentriert und an der Regierungsvertreter, nationale und lokale Recyclingunternehmen, Kunststoffhersteller und Innovatoren der Branche teilnehmen. Die Veranstaltung umfasst Diskussionen über Politik, Hindernisse, Möglichkeiten und Innovationen im chemischen Recycling, um künftige Entscheidungen innerhalb der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe anzuleiten. 19. bis 21. März 2023 - San Antonio, Texas AFPM-Jahrestagung der American Fuels & Petrochemical Manufacturers (AFPM) Die AFPM-Jahrestagung ist das weltweit wichtigste Treffen von Führungskräften, Entscheidungsträgern und technischen Experten aus Raffinerieunternehmen, Technologieanbietern, Vertrags- und Beratungsfirmen sowie Anlagenherstellern aus aller Welt. Aduro wird die Rolle der Hydrochemolytic™-Technologie sowohl bei der Bitumenaufbereitung als auch beim Upcycling von Kunststoffen diskutieren. 20. bis 22. März 2023 - Houston, Texas Chemisches Recycling in Nordamerika - AMI Events Die dritte Auflage der Veranstaltung befasst sich mit der Landschaft des chemischen Recyclings, seinen potenziellen Auswirkungen sowie den Fortschritten, die in der gesamten Wertschöpfungskette erzielt wurden, um die Technologien in die nordamerikanische Recyclingindustrie zu integrieren. Chemical Recycling North America befasst sich mit den verschiedenen Technologien, die unter dem Begriff „chemisches oder fortschrittliches Recycling" zusammengefasst werden, und geht der Frage nach, was erforderlich ist, um sie in großem Maßstab einzusetzen. Da das Thema Nachhaltigkeit in der Kunststoffindustrie immer mehr in den Vordergrund rückt, ist die Präsenz von Aduro und das Verständnis dafür, wie dieser aufstrebende Sektor den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft unterstützt, von entscheidender Bedeutung. Die Konferenz mit ihren Präsentationen, interaktiven Sitzungen und ausgedehnten Networking-Möglichkeiten mit Vertretern aus der gesamten Lieferkette unterstützt Aduros Kommerzialisierungspläne. „Aduro hat sowohl kanadische als auch internationale Ambitionen, und diese Veranstaltungen geben dem Unternehmen die Möglichkeit, seinen Ansatz der nächsten Generation für das chemische Recycling vorzustellen und zu diskutieren. Da wir uns der Inbetriebnahme der Pilotanlagen mit kontinuierlichem Durchfluss nähern, zielt Aduro auf wichtige Industrieveranstaltungen ab, die eine großartige Gelegenheit bieten, unsere HydrochemolyticTM-Technologie bekannter zu machen und eine großartige Plattform für das Aduro-Team darstellen, um mit Branchenführern in Kontakt zu treten und unser Kunden- und Partnerprogramm zu stärken", sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro Clean Technologies. „Die HydrochemolyticTM-Technologie ist eine bahnbrechende Lösung, und wir freuen uns darauf, neue Möglichkeiten und Partnerschaften zu erkunden, die dazu beitragen werden, die Einführung der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen." Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder regenerativ erzeugte Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet – ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Ofer Vicus, CEO ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations ir@adurocleantech.com +1 604-362-7011

Zukunftsgerichtete Aussagen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren jenseits der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

