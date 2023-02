EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Dritter Exit im Jahr 2023: Mutares hat einen Vertrag zum Verkauf der FDT Flachdach Technologie GmbH an die Holcim Group unterzeichnet

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Mutares SE & Co. KGaA: Dritter Exit im Jahr 2023: Mutares hat einen Vertrag zum Verkauf der FDT Flachdach Technologie GmbH an die Holcim Group unterzeichnet



16.02.2023 / 07:30 CET/CEST

Dritter Exit im Jahr 2023: Mutares hat einen Vertrag zum Verkauf der FDT Flachdach Technologie GmbH an die Holcim Group unterzeichnet München, 16. Februar 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens FDT Flachdach Technologie GmbH an die Holcim Group unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2023 erwartet. FDT ist ein führender Hersteller von thermoplastischen Dachbahnen mit einer starken Präsenz in den wichtigsten westeuropäischen Ländern und blickt auf eine lange Geschichte zurück, die 1873 als „Schildkröt Werke“ gegründet wurde. Das Unternehmen beschäftigt an seinem Produktionsstandort in Mannheim und seinen weiteren Standorten in Frankreich und Belgien rund 180 Mitarbeiter. Mit den drei Produktlinien Dachbahnen, Lichtsysteme und Säureschutz bietet FDT kosteneffiziente und flexible Lösungen für wasserdichte Dachsysteme, die den höchsten Qualitätsansprüchen der Branche gerecht werden. Nach der Übernahme im März 2019 war das Unternehmen Teil der Donges Group. Unter der Leitung des Mutares Operations-Teams wurde FDT erfolgreich neu positioniert, wobei der Schwerpunkt auf der Rationalisierung der Produktionsprozesse, der Verbesserung des Qualitätsmanagements und der geografischen Expansion lag. Holcim ist einer der führenden Anbieter innovativer und nachhaltiger Baulösungen und mit der Marke Elevate, früher bekannt als Firestone Building Products, einer der größten Anbieter von Dach-, Wand- und Verkleidungssystemen. Der Zusammenschluss mit FDT wird es Elevate ermöglichen, sein Produktportfolio zu erweitern und das Potenzial des deutschen Marktes auszuschöpfen. Gleichzeitig wird FDT von strategischer Unterstützung profitieren, um seinen Wachstumskurs weiter zu verfolgen. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Wir sind sehr stolz, unseren bereits dritten Exit im Jahr 2023 bekannt zu geben. Der Verkauf von FDT markiert den letzten Schritt eines erfolgreichen operativen Verbesserungsprozesses während seiner Zeit als Portfoliounternehmen von Mutares. Es ist eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen: Holcim kann seinen Marktanteil und sein Produktportfolio ausbauen und FDT wird von der globalen Präsenz und der strategischen Positionierung seines neuen Eigentümers profitieren. Es ist einfach eine ideale Kombination, um das Wachstum beider Unternehmen voranzutreiben.“ Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Sondersituationen mit Sitz in Europa, die signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. 4 Mrd. EUR erwartet. Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Mrd. EUR ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Dementsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Nettogewinn in der Holding in der Größenordnung von 125 bis 150 Mio. Euro erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten zusammen mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Aktien. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

