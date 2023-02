Nestlé erhöht die Dividende das 28. Jahr in Folge

Der Schweizer Nahrungsmittelgigant Nestlé (ISIN: CH0038863350) plant eine Dividendenerhöhung um knapp 5,4 Prozent auf 2,95 Franken (ca. 2,98 Euro). Im Vorjahr wurden 2,80 Franken ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 110,70 Franken (ca. 112 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,66 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am 20. April 2023 statt.

Ausbezahlt wird die Dividende ab dem 26. April 2023. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 21. April 2023, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Es ist die 28. jährliche Dividendenerhöhung in Folge. Nestlé hat seine Dividende in Schweizer Franken in den letzten 63 Jahren immer entweder beibehalten oder erhöht.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2022 stieg der Umsatz des Konzerns aus Vevey um 8,4 Prozent auf 94,4 Mrd. Franken im Vergleich zum Vorjahr. Organisch war dies ein Zuwachs um 8,3 Prozent. Der Reingewinn des größten Lebensmittelkonzerns der Welt sank um 45 Prozent auf 9,3 Mrd. Franken. Im Vorjahr profitierte Nestlé vom Verkauf von L’Oréal-Aktien, die 9,3 Mrd. Franken in die Kasse spülten. Der Gewinn je Aktie auf vergleichbarer Basis stieg zu konstanten Wechselkursen um 9,4 Prozent und auf publizierter Basis um 8,4 Prozent auf 4,80 Franken.

Nestlé erwartet für das Geschäftsjahr 2023 ein organisches Umsatzwachstum zwischen 6 und 8 Prozent und eine zugrunde liegende operative Ergebnismarge zwischen 17,0 Prozent und 17,5 Prozent. Beim zugrunde liegenden Gewinn je Aktie zu konstanten Wechselkursen wird ein Anstieg zwischen 6 Prozent und 10 Prozent erwartet.

Redaktion MyDividends.de