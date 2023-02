SUNPOWER - Nach den Zahlen leicht im Plus

SunPower Corp. - WKN: A1JNM7 - ISIN: US8676524064 - Kurs: 16,880 $ (Nasdaq)

Das Unternehmen vermeldete gestern nachbörslich einen Gewinn je Aktie von 0,15 USD, was im Rahmen der die Analystenschätzungen liegt. Beim Umsatz wurden die Erwartungen von 487,49 Mio. USD geschlagen, dieser lag bei 497,31 Mio. USD. Die Aktie notiert aktuell vorbörslich mit rund 2 % im Plus. Im Branchenvergleich ist das Papier ein Underperformer und zeigt sich die Aktie seit Monaten als Underperformer und deutlich schwächer als andere US-amerikanische Solar-Aktien.

Bodenbildungsversuch läuft

Die Aktie befindet sich seit über einem Jahr in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Dabei testete sie zuletzt zwei Mal das Oktobertief, wo jeweils die Käufer bereitstanden. So prallt sie auch jetzt an der 15,08 USD-Marke nach oben hin ab. Die kurzfristige Situation ist absolut neutral zu werten.

Handlungsbedarf besteht aus charttechnischer Sicht hier nicht. Erst ein nachhaltiger Anstieg über 18 USD könnte als vorsichtiges Kaufsignal gesehen werden, dann könnten Erholungen bis 21,50 - 21,76 und 25 USD folgen. Später wäre dann das Septemberhoch bei 28,42 USD ein mögliches Ziel.

Gerät das Papier jedoch weiter unter Druck und rutscht per Tagesschlusskurs unter 15 USD zurück, ist Vorsicht angebracht. Das Verkaufssignal könnte dann zu einem Kursrutsch bis 12,78 US führen.

Fazit: Die Zahlen bringen zumindest außerbörslich bislang keinen Befreiungsschlag. Die Aktie befindet sich weiterhin in einer Stabilisierungsbewegung auf tiefem Niveau. Die blauen Prognosepfeile im Chart sind sehr optimistisch und bislang lediglich bullisches Wunschdenken. Von soliden Kaufsignalen ist der Wert noch weit entfernt und bis dahin aus meiner Sicht sehr spekulativ und im Vergleich zu anderen Solar-Aktien eher uninteressant.

SunPower

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)