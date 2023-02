ECKERT & ZIEGLER - Mittelfristiges Kaufsignal in Reichweite

Eckert & Ziegler AG - WKN: 565970 - ISIN: DE0005659700 - Kurs: 55,400 € (XETRA)

Nachdem die Anteile des Medizintechnik-Spezialisten von ihrem Allzeithoch bei 141,40 EUR aus dem September 2021 um fast 80 % eingebrochen waren, bildete sich im Juli 2022 bei 29,44 EUR ein kurzfristiger Boden und eine leicht aufwärtsgerichtete Erholungsphase aus. Sie hat die Züge eines bullischen ansteigenden Dreiecks.

Ende letzten Jahres überwand die Aktie dabei auch das Zwischenhoch bei 47,74 EUR und bildete mit 58,40 EUR ein neues Verlaufshoch aus. An diese Marke stieg die Aktie bereits in der vergangenen Woche und versucht somit, den Widerstand zu überwinden. Sollte ein Ausbruch über 58,40 EUR gelingen, hätte die Aktie auf dem Weg in Richtung 72,00 und 80,40 EUR nur noch das Hoch des März 2022 bei 66,45 EUR zu überwinden.

Auf der Unterseite stützen den Wert ein EMA-Cluster und der Support bei 52,50 EUR. Die Chance auf einen solchen Aufwärtsimpuls wäre dagegen unterhalb von 50,00 EUR vergeben und mit einem weiteren Rücksetzer in Richtung 43,58 EUR rechnen.

Eckert & Ziegler Chartanalyse (Tageschart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen: Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfahren Sie hier.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)