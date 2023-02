AKTIEN IM FOKUS: Anleger machen bei MTU und Commerzbank Kasse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Montag bei einigen in den letzten Monaten besonders gut gelaufenen Aktien Gewinne mitgenommen. So fielen die Papiere von MTU bis zum Nachmittag um mehr als zwei Prozent auf 228,60 Euro und setzten sich damit an das Dax-Ende . Der deutsche Leitindex legte moderat zu. Seit dem Zwischentief Ende September letzten Jahres haben die Anteilscheine von MTU gut 53 Prozent gewonnen, während der Dax in diesem Zeitraum um knapp 31 Prozent zugelegt hat.

Die Aktien der Commerzbank büßten rund drei Prozent ein und waren damit das Schlusslicht im MDax . Der Index der mittelgroßen Werte bewegte sich kaum vom Fleck. Die Commerzbank-Aktien haben seit Jahresbeginn ein Plus von fast 25 Prozent geschafft und damit den MDax deutlich hinter sich gelassen.

Die Commerzbank kehrt am 27. Februar wie erwartet nach fast genau viereinhalb Jahren in die erste deutsche Börsenliga zurück. Möglich wurde die vorzeitige Rückkehr des Dax-Gründungsmitglieds durch den Rückzug des Gasherstellers Linde von der Frankfurter Börse. Für das Geldhaus ist die Rückkehr in den Dax eine Bestätigung des Konzernumbaus: Der Anfang 2021 angetretene Vorstandschef Manfred Knof hatte den Sparkurs verschärft./la/he