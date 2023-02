Harley-Davidson steigert die Dividende

Der amerikanische Motorradhersteller Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, NYSE: HOG) wird seinen Anteilseignern am 20. März 2023 eine im Vergleich zum Vorquartal (0,1575 US-Dollar) um 5 Prozent erhöhte Dividende von 0,165 US-Dollar für das erste Quartal 2023 ausbezahlen. Record day ist der 3. März 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen eine Gesamtdividende von 0,66 US-Dollar aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 48,77 US-Dollar einer Dividendenrendite von 1,35 Prozent (Stand: 17. Februar 2023).

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,14 Mrd. US-Dollar nach 1,02 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 2. Februar 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 42 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 22 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Harley-Davidson Inc. ist im Jahr 1903 in Milwaukee, im US-Bundesstaat Wisconsin, von William S. „Bill“ Harley und Arthur Davidson gegründet worden.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 16,51 Prozent im Plus (Stand: 17. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 7,09 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de