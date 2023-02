Analystenlieblinge: Bei diesen beiden Aktien gibt es Potenzial von über 60 %

Delivery Hero (WKN: A2E4K4) und Nio (WKN: A2N4PB) sind derzeit die Analystenlieblinge und gelten als heiße Tipps für Investoren, die auf der Suche nach hohem Kurspotenzial sind. Beide Unternehmen haben in den letzten Jahren eine beeindruckende Wachstumsgeschichte geschrieben und sich als führende Akteure in ihren jeweiligen Branchen etabliert.

Analystenlieblinge mit Kurspotenzial von über 60 %

Delivery Hero-Aktie: Der Marktführer

Delivery Hero ist ein Onlinebestell- und -lieferdienst für Essen, der in über 40 Ländern tätig ist. Das Unternehmen ist in der Lage, Bestellungen in Echtzeit zu verarbeiten und eine schnelle Lieferung innerhalb von bis zu 30 Minuten zu gewährleisten. Dies hat dazu beigetragen, dass Delivery Hero in den letzten Jahren ein exponentielles Wachstum verzeichnen konnte. Dabei profitierte Delivery Hero auch von der COVID-19-Pandemie, da viele Menschen wegen der Einschränkungen vermehrt Essen online bestellten.

Im Jahr 2022 stieg der Umsatz des Unternehmens um 32 % auf 6,9 Mrd. Euro.

Ein weiterer Wachstumstreiber für Delivery Hero ist die Expansion in aufstrebende Märkte. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren verstärkt in Märkte wie Asien und Lateinamerika investiert, die ein großes Potenzial bieten.

Durch strategische Übernahmen und Partnerschaften konnten die Berliner ihre Präsenz in diesen Märkten stärken und sind gut positioniert, um von ihrem Wachstum zu profitieren. Nicht zu vergessen bleibt die horizontale und vertikale Ausweitung des Geschäfts. So bestehen im Quick-Commerce möglicherweise spannende Wachstumschancen außerhalb der Essenslieferung, genauso durch Werbe- oder Abo-Einnahmen.

Analysten sehen ein durchschnittliches Kurspotenzial von 62 % auf 65,43 Euro. Gemessen an den alten Höchstpreisen von über 130 Euro ist das natürlich nur ein Trostpflaster.

Nio-Aktie: Chinesischer Tesla-Konkurrent

Nio ist ein chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, der im Jahr 2014 gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Alternative zu den traditionellen Verbrennungsmotoren anzubieten. Gleichzeitig wurde in den letzten Jahren eine starke Marktposition in China aufgebaut.

Im letzten veröffentlichten Quartal (Q3/2022) konnte Nio den Absatz seiner Elektrofahrzeuge um 29,3 % steigern. Dabei verkaufte es insgesamt mehr als 31.600 Fahrzeuge. Für das vierte Quartal 2022 erwartet das Management einen weiteren Anstieg auf bis zu 48.000 ausgelieferte Fahrzeuge, was einem Wachstum von bis zu 91,7 % entsprechen würde.

Nio hat auch eine starke Präsenz in den Bereichen autonomes Fahren und Batterietechnologie. Das Unternehmen konnte zahlreiche Partnerschaften im In- und Ausland schließen, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge voranzutreiben. Dies könnte dazu beitragen, dass Nio seine Marktpräsenz in China und dem Rest der Welt weiter ausbaut und langfristig von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen profitiert.

Analysten sehen ein durchschnittliches Kurspotenzial von 77,2 % (Stand: 20.2.23). Auch hier liegt die Aktie mit 10,19 US-Dollar weit entfernt von den Höchstkursen Anfang 2021 bei über 60 US-Dollar je ADR-Schein.

Fazit

Beide Aktien verfügen über ein hohes Kurspotenzial, das von Analysten auf jeweils über 60 % geschätzt wird. Dies spiegelt auch das Vertrauen wider, das Analysten in die Wachstumsperspektiven von Delivery Hero und Nio sehen.

Die beiden Unternehmen haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, in ihren jeweiligen Branchen zu wachsen und ihre Position zu festigen. Einziger Mangel scheinen derzeit noch die hohen Verluste zu sein, die entstehen.

Obwohl es keine Garantie für zukünftige Erfolge gibt, scheinen Delivery Hero und Nio für Analysten derzeit zwei der heißesten Aktien am Markt zu sein. Sie könnten für Investoren, die auf der Suche nach hohen Renditen durch Wachstumsaktien sind, einen genaueren Blick wert sein.

