IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy tritt dem weltbekannten International Manganese Institute bei

Montreal, Quebec (21. Februar 2023 / IRW-Press) - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (das Unternehmen oder Manganese X) freut sich bekannt zu geben, dass Manganese X dem weltbekannten International Manganese Institute (IMnI) in Paris, Frankreich, beigetreten ist und aktiv am IMnl High Purity Mn Committee teilnehmen wird, dessen Aufgabe es ist, die Verwendung von hochreinem Mangan in der EV-Batteriechemie zu bewerben, voranzutreiben, zu verbessern und zu steigern.

Der CEO von Manganese X, Martin Kepman, erklärte: Wir freuen uns sehr, einer so angesehenen Organisation beizutreten und ein integraler Teilnehmer des Komitees zu sein. Das bedeutet, dass Manganese X weiterhin Teil der Bewegung ist, die hochreines Mangan in der Welt der Elektrofahrzeuge vorantreibt. Es ist ein perfektes Timing, denn zur gleichen Zeit, in der wir uns mit Unternehmen treffen, die dieselbe Vision wie Manganese X haben, steht unser Projekt einer hochreinen Mangan-Pilotanlage kurz vor dem Abschluss. Ziel dieses Projekts ist es, unsere zum Patent angemeldete Technologie für hochreines Mangan in größerem Maßstab zu validieren, um unseren Auftrag zu erfüllen, das Mangan von Battery Hill für die Lieferung von hochreinem Mangan in der nordamerikanischen EV-Batterieversorgungskette zu nutzen.

Die IMnI ist der Verband, der die weltweite Manganindustrie mit mehr als 100 Mitgliedsunternehmen vertritt, die Mangan in jeder Form produzieren, handeln und verbrauchen. IMnI wurde 1975 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Manganindustrie eine Vision und Orientierung zu geben, indem sie die wirtschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung und Nachhaltigkeit für alle Interessengruppen fördert. Mit sechs Experten in Europa, Indien und China ist das IMnI die beste Quelle für Marktforschung und Nachhaltigkeitsinformationen über Mangan.

Das Pilotanlagenprojekt von Manganese X wird von Kemetco Research Inc. geleitet, einem bekannten metallurgischen Ingenieurbüro mit Hauptsitz in Richmond, BC, Kanada. Die unternehmenseigene Manganlagerstätte Battery Hill wird im Rahmen des Projekts genutzt, um EV-konforme 99,5 % hochreine Mangansulfat-Monohydrat-Proben (HPMSM) herzustellen. Nach Abschluss des Projekts, der für das erste Quartal 2023 geplant ist, wird Manganese X die HPMSM-Proben an EV- und Kathodenhersteller und OEMs verteilen; eine wachsende Zahl von Unternehmen hat bereits Proben angefordert, um das Pilotanlagenprojekt zu besichtigen.

Das in den Proben enthaltene Mangan stammt aus dem Battery Hill Projekt des Unternehmens in New Brunswick, Kanada, einem der größten Manganvorkommen Nordamerikas. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr eine solide wirtschaftliche PEA veröffentlicht

https://www.manganesexenergycorp.com/wp-content/uploads/2022/06/final-pea-revised.pdf

und ist dabei, die Vormachbarkeitsstudie für Battery Hill vorzubereiten, die im dritten Quartal 2023 beginnen soll.

Mangan ist bereits ein dominierender Bestandteil der Stahlproduktion und aufgrund des stetigen Wachstums dieser Industrie ist Mangan nach wie vor eines der am häufigsten verwendeten Mineralien der Welt. Im Technologiebereich werden EV-Batterien, netzunabhängige Stromversorgungssysteme und andere Energiespeicheranwendungen erhebliche Mengen an hochreinem Mangan erfordern. Nach Prognosen der CPM Group wird sich die Nachfrage nach hochreinem Mangan bis 2030 verneunfachen, was zu einem großen Defizit bei diesem wichtigen Batteriematerial führen wird.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Das Tochterunternehmen Disruptive Battery Corp. hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein HLK-(Heizung, Lüftung, Kühlung)-Luftreinigungssystem für sauberere und gesündere Luft zu entwickeln, mit dem Ziel, COVID-19 und andere Schadstoffe auf Oberflächen und in der Luft zu verringern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

