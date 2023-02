Trading-Chance RWE: Ein Ausbruch nach oben wäre jederzeit möglich

Werbung

Wenn der Gesamtmarkt nervöser wird, sind sogenannte „sichere Häfen“ wieder gesucht. RWE wäre ein typisches Ziel einer Rückkehr zu defensiveren Aktien. Denn auch in dem insgesamt volatil gewordenen Energiemarkt stellt der Konzern eine Art Fels in der Brandung dar … und das Chartbild ist weiterhin bullisch mit Chancen auf „Mehr“: Eine Trading-Chance Long.

RWE hatte in dem stürmischen Jahr 2022 den Vorteil, von der Preisexplosion bei Erdgas nur mäßig betroffen zu sein, dafür konnten die Bereiche der erneuerbaren Energien günstig produzieren, so dass am Ende für das vergangene Jahr grandios hohe Gewinne zu Buche standen, die sogar die eigenen, bereits im Vorfeld angehobenen Prognosen deutlich übertrafen. Trotzdem ist die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten kaum vorangekommen. Wo klemmt es?

Skeptische Anleger vs. bullische Analysten

Viele Anleger fürchten, dass der Unternehmensgewinn 2023 und in den Folgejahren im Zuge einer Normalisierung der Energieversorgung und der Preise deutlich zurückkommen wird. Und dann wäre die Aktie nicht wie jetzt, auf Basis des 2022er-Gewinns, günstig bewertet, sondern eher teuer. Doch wie deutlich ein Gewinnrückgang ausfallen könnte, weiß man nicht. RWE selbst hatte zwar Ende Januar Vorab-Ergebnisse für 2022 vorgelegt, aber noch keinen Ausblick auf 2023, der wird erst mit den endgültigen 2022er-Zahlen am 21. März kommen. Auffällig ist aber, dass diese Zurückhaltung bzw. Skepsis der Anleger von den Analysten keineswegs geteilt wird.

Denn die sind derzeit ausnehmend bullisch für RWE eingestellt, die schwächste, nur marginal vertretene Einstufung lautet „Halten“, zum Ausstieg rät niemand. Und das durchschnittliche Kursziel für RWE liegt derzeit bei 53 Euro. Weit über der Widerstandszone, an der sich die Aktie seit einem Jahr immer wieder zu Zähne ausgebissen hat. Aber je öfter diese Zone zwischen 41,83 und 43,97 Euro attackiert wird, desto größer ist die Chance, dass sie am Ende überwunden wird. Der Blick auf den Chart zeigt:

Wird die Widerstandszone am Ende doch bezwungen? Die Chancen stehen gut.

Insgesamt präsentiert sich die RWE-Aktie in einem ansteigenden Dreieck. Auf der Oberseite bremst bislang diese Zone 41,83/43,97 Euro, aber die auf eine abgewiesene Attacke an diese Zone folgenden Rücksetzer werden immer früher aufgefangen, so dass wir hier eine bereits mehrfach bestätigte, mittelfristige Aufwärtstrendlinie sehen, die sogar bis ins Jahr 2021 zurückreicht. Damit stehen die Chancen für das bullische Lager besser. Zumal: Je öfter dieses „Burgtor“ 41,83/43,97 Euro angegangen wird, desto wackliger wird es, weil diejenigen, die dort immer wieder Gewinne mitnehmen oder gar Short gehen, erkennen: Die Käufer lassen sich nicht entmutigen.

Quelle: marketmaker pp4

Aktuell zieht die RWE-Aktie wieder an, stellt an diesem Dienstag am frühen Nachmittag im DAX den Tagesgewinner. Es scheint, der Markt wird wieder nervös. Und es scheint, dass defensivere Aktien wie RWE davon unmittelbar profitieren. Da man hier einen relativ engen Stop Loss knapp unter die Aufwärtstrendlinie legen kann und die Markttechnik nach der vorangegangenen Korrektur noch einiges an Spielraum nach oben bieten würde, ist der Gedanke, sich hier auf der Long-Seite zu positionieren, allemal interessant.

Trendkonform auf der Long-Seite agieren

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 31,039 Euro einen Hebel von ca. 4,15 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 37,50 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 0,64 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf RWE lautet UH227N.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 41,83 Euro, 43,97 Euro

Unterstützungen: 38,07 Euro, 36,05 Euro, 34,40 Euro, 32,52 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf RWE

Basiswert RWE WKN UH227N ISIN DE000UH227N0 Basispreis 31,039 Euro K.O.-Schwelle 31,039 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 4,15 Stop Loss Zertifikat 0,64 Euro

