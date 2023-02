EQS-News: Comba Telecom stellt umweltfreundliche Helifeed™-Antenne vor, die Betreiber weltweit beim Erreichen der Klimaneutralitätsziele unterstützen soll

EQS-News: Comba Telecom Systems Holdings Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

Comba Telecom stellt umweltfreundliche Helifeed™-Antenne vor, die Betreiber weltweit beim Erreichen der Klimaneutralitätsziele unterstützen soll



22.02.2023 / 14:00 UTC+8

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Comba Telecom stellt umweltfreundliche Helifeed™-Antenne vor, die Betreiber weltweit beim Erreichen der Klimaneutralitätsziele unterstützen soll SONDERVERWALTUNGSZONE (SAR) HONGKONG – Media OutReach – 22. Februar 2023 - Comba Telecom Systems Holdings Limited („Comba Telecom“ oder „die Gruppe“, SEHK-Börsenkennung: 2342 und SGX-Börsenkennung: STC), ein weltweit führender Anbieter drahtloser Lösungen, stellte heute seine Produktreihe umweltfreundlicher Basisstationsantennen (Green Base Station Antenna) vor, die durch die neue und innovative Helifeed™-Plattform betrieben werden, wodurch ein Entwicklungssprung bei der Energieeffizienz von Antennen erzielt und deren Energieverbrauch optimiert wird. Durch umweltfreundliche, CO 2 -arme Gestaltungskonzepte, die in den gesamten Produktlebenszyklus integriert sind, bietet Comba Telecom zukunftsorientierte umweltfreundliche Helifeed™-Antennen, um Betreiber weltweit dabei zu unterstützen, die Ziele der Klimaneutralität zu erreichen. Die neue Helifeed™-Plattform hat eine solide Grundlage geschaffen, indem sie vielfältige innovative Technologien in Zusammenhang mit Phasenschiebern und Versorgungsnetz anwendet, um den Weg zu einem CO2-neutralen Funknetz zu ebnen. Das technische Team verfolgte dabei nicht nur die Erfüllung der Entwurfskriterien für eine moderne Produktarchitektur bezüglich einer kompakten Größe, eines geringen Gewichts und der Zuverlässigkeit, sondern konnte auch erfolgreich einen Durchbruch bei der Energieeffizienz verzeichnen, indem die Einfügungsdämpfung verringert und die Strahlungseigenschaften des Antennendesigns verbessert wurden. Die Plattform erzielt zudem technische Vorteile bei der Handhabung der passiven Intermodulation (PIM) mit einem Design, das die PIM-Stabilität verbessert. Comba Telecom hat einen ganzheitlichen Ansatz entwickelt und umgesetzt, um eine nachhaltige Lieferkette zu schaffen, die sämtliche Abschnitte des Produktlebenszyklus vom umweltbewussten Entwurf über umweltfreundliche und recyclebare Materialien und schadstofffreie Herstellungsprozesse bis hin zu Transport und Einwegverpackungen abdecken. Die mit der branchenführenden verlustarmen, hocheffizienten und CO 2 -armen umweltfreundlichen Antenne ausgestattete Helifeed™ Green Antenna-Produktreihe kann die Mobilfunkabdeckung erweitern oder als Eins-zu-eins-Ersatz mit derselben Mobilfunkabdeckung dienen, wobei der Energieverbrauch und der CO 2 -Fußabdruck der Netze verringert wird. Bis Ende 2022 wurden mehr als 50.000 Stück der umweltfreundlichen Helifeed™-Antennen durch führende Betreiber im Asien-Pazifik-Raum eingesetzt und die neue innovative Technologieplattform wurde in mehreren Versuchsnetzen erstklassiger Betreiber auf den Prüfstand gestellt. Die Ergebnisse sind überzeugend in Bezug auf die Schaffung zusätzlicher Antennenkapazitäten im Vergleich mit herkömmlichen Antennen, um den Energieverbrauch des Standorts effektiv zu senken. Frau Annabel Huo, geschäftsführende Direktorin, Senior Vice President der Gruppe und Präsidentin von Comba Telecom International erklärte: „Mit der Absicht, das Ziel der ‚Netto-Null‘ zu unterstützen, wird Comba Telecom weiter mit weltweit führenden Betreibern zusammenarbeiten, um hochwertige, hocheffiziente, umweltfreundliche und CO 2 -arme neue Netzwerk-Infrastrukturen aufzubauen, um den Weg zu CO 2 -neutralen Radio Access Networks zu beschleunigen und die Zukunft der nachhaltigen umweltfreundlichen 5G-Netze zu gestalten.“ Über Comba Telecom Systems Holdings Limited Comba Telecom ist ein weltweit führender Anbieter für drahtlose Lösungen mit eigenen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, Produktionsstätten sowie Vertriebs- und Serviceteams. Die Gruppe bietet ihren Kunden weltweit ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen, darunter Basisstationsantennen und Subsysteme, drahtloser Zugang, Erweiterungen von Drahtlostechnologien sowie drahtlose Übertragung. Comba Telecom hat ihren Hauptsitz in Hongkong, verfügt über fortschrittliche Produktionsstätten und Forschungs- und Entwicklungszentren und bietet drahtlose Kommunikationslösungen und Informationsanwendungen für Kunden in mehr als 100 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. Die Gruppe wurde in den Hang Seng Composite SmallCap Index und den Hang Seng Composite Industry Index - Information Technology aufgenommen. Im Januar 2023 wurde Comba Telecom unter der Börsenkennung „STC“ erfolgreich auf dem Mainboard der Singapore Exchange Securities Trading Limited notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.comba-telecom.com. Medienkontakt: Corporate Marketing-Abteilung von Comba Telecom Candice Han / Paris Cheng Tel.: (852) 2636 6861 Fax: (852) 2637 0966 E-Mail: marketing@comba-telecom.com

22.02.2023 UTC+8 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com