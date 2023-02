IRW-News: Refined Metals Corp.: Refined Metals Corp. beauftragt RESPEC Consulting Inc. mit der Weiterentwicklung seines Lithium-Konzessionsgebietes Horizon South in Nevada, USA

IRW-PRESS: Refined Metals Corp.: Refined Metals Corp. beauftragt RESPEC Consulting Inc. mit der Weiterentwicklung seines Lithium-Konzessionsgebietes Horizon South in Nevada, USA

RESPEC Consulting Inc. beschäftigt anerkannte Experten in der Region Tonopah, Nevada, und unterstützt die Branchenkollegen American Battery Technology und Pan American Energy Corp.

23. Februar 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Refined Metals Corp. (CSE: RMC) (OTC: RFMCF) (FWB: CWA0) (das Unternehmen oder Refined) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Rahmenvertrag für Dienstleistungen (der Vertrag) mit RESPEC Consulting Inc. (RESPEC), einem führenden Unternehmen in den Bereichen Geowissenschaften, Technik, Daten und integrierte Technologielösungen für die Industrie, abgeschlossen hat.

RESPEC wird mit Refined als strategischer Betriebspartner zusammenarbeiten, der das Unternehmen bei der geologischen und technischen Planung aller Explorations- und Bohrprogramme für das Lithium-Konzessionsgebiet Horizon South unterstützen wird. Im Zuge des Projektfortschritts wird RESPEC mit Refined zusammenarbeiten, um einen technischen Bericht zu erstellen, da RESPEC über große Erfahrung in dieser Region verfügt. RESPEC wird seine fundierten Kenntnisse der Region nutzen, da es mit Gleichgesinnten in diesem Gebiet zusammengearbeitet hat, um groß angelegte Bohrkampagnen für Unternehmen wie Pan American Energy Corp. sowie Ressourcenberechnungen durch Dritte für American Battery Technology Corp. zu entwickeln.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69397/RMC_230223_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1 - Lage des Lithium-Konzessionsgebiets Horizon South

Aman Parmar, Chief Executive Officer, kommentiert: RESPEC ist eines der versiertesten Unternehmen, das mit mehreren Branchenkollegen in Kontakt steht und Bohrungen unmittelbar nördlich des Konzessionsgebietes Horizon South aktiv unterstützt. Da Refined auf ein umfangreiches Explorations- und Bohrprogramm mit dem Ziel einer Ressourcenentdeckung hinarbeitet, sind wir der Ansicht, dass RESPEC als Partner in jeder Phase von unschätzbarem Wert sein wird. Wir freuen uns darauf, das Projekt mit RESPECs versiertem Team aus Geologen, Geophysikern und Ingenieuren voranzutreiben.

Tabetha Stirrett, Vice President, kommentiert: RESPEC freut sich über die Zusammenarbeit mit Refined Metals Corp. bei unseren fortgesetzten Bemühungen, das Lithiumpotenzial in der Umgebung von Tonopah, Nevada, zu bestimmen. Unsere Erfahrung mit den umliegenden Konzessionsgebieten und Auftragnehmern in diesem Gebiet wird ein effizient durchgeführtes Explorationsprogramm und einen anschließenden technischen Bericht gewährleisten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Parmar und seinem Team bei Refined, um das Konzessionsgebiet Horizon South weiterzuentwickeln.

Über RESPEC Consulting Inc.

RESPEC wurde 1969 in Rapid City, South Dakota, gegründet und ist in 14 Bundesstaaten und zwei kanadischen Provinzen tätig. Auf sieben Kontinenten und in 50 Ländern wurden RESPECs Projekte und Produkte für Kunden durchgeführt. Unter Tage, über Tage, natürlich, technisch, digital, innen, draußen, vor Ort. Unabhängig vom Markt integriert RESPEC Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden und Gemeinden zugeschnitten sind. RESPEC verbindet technische Planung und angewandte Wissenschaften mit Technologie, professionellen und kreativen Dienstleistungen, sodass alle Beteiligten modernste Ergebnisse erzielen. RESPEC findet Antworten, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. RESPECs vielseitiges Team ist in der Lage, Projekte zu bearbeiten, die von der Frühphase der Exploration bis hin zu multidisziplinären Machbarkeitsstudien reichen.

Über Refined Metals Corp.

Refined Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Auffindung, Bewertung und den Erwerb von Beteiligungen an Rohstoffkonzessionen in Nordamerika spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens konzentriert sich derzeit auf die Exploration und Erschließung des Konzessionsgebiets Rose. Es handelt sich dabei um ein vielversprechendes Konzessionsgebiet mit Aussicht auf Silber-, Gold-, Kupfer- und Zinkvorkommen im Explorationsstadium in der Nähe von Kamloops (British Columbia). Darüber hinaus verfügt das Unternehmen im Rahmen der Optionsvereinbarung auch über eine Option auf den Erwerb einer aussichtsreichen Lithiumkonzession im Explorationsstadium in der Region Lac Simard in Quebec. Das Unternehmen sondiert weiterhin auch andere Rohstoffkonzessionen in Nordamerika, die für einen möglichen zukünftigen Erwerb in Frage kommen.

