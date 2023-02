Paypal: CEO Schulmann kauft weiter Aktien

Die Paypal-Aktie hat in den vergangenen Jahren eine regelrechte Achterbahnfahrt auf`s Börsenparkett gelegt. In der vergangenen Woche wurde nun bekannt, dass der scheidende CEO Dan Schulman weitere Paypal-Aktien im Wert von 2 Mio. USD gekauft hat.

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen? Eine Betrachtung im Wochen- und im Tageschart der Aktie.

Wochenchart

Ein Blick auf den Wochenchart zeigt die beeindruckende Kursrally der Aktie bis auf 310 USD, die allerdings mindestens genauso eindrucksvoll wieder komplett abverkauft wurde im vergangenen Jahr.

Quelle: Tradingview

Tageschart

Im Bereich um 68 USD wurde in den vergangenen Monaten ein potenzieller "Doppelboden" ausgebildet, der erste Erholungsversuch scheiterte allerdings zuletzt knapp unterhalb der 90 USD-Marke. Nach einem recht seltenen "Island Reversal" setzte die Aktie in den vergangenen Tagen wieder in den Bereich der Horizontalunterstützung um 75 USD zurück. Hier ist nun tendenziell wieder mit technisch bedingtem Kaufinteresse zu rechnen.

Fazit:

Im Bereich um 73-75 USD stehen gute Chancen für den Beginn einer neuen Kaufwelle Richtung 90 USD und höher. Unter die 68 USD-Marke (Tagesschlusskurs) darf die Aktie dafür jedoch nicht mehr abrutschen, sonst wäre das präferierte bullische Szenario vorerst wieder hinfällig.