2 vielversprechende Einzelaktien im Bereich erneuerbare Energien!

Erneuerbare Energien sind ein immer wichtiger werdendes Thema in unserer Gesellschaft. Viele Anleger suchen daher nach Möglichkeiten, in Unternehmen zu investieren, die in diesem Zukunftsbereich tätig sind.

Zwei vielversprechende Einzelaktien im Bereich erneuerbare Energien könnten dabei Enphase Energy (WKN: A1JC82) und Orsted (WKN: A0NBLH) sein. Sie zeichnen sich durch ihre strikte Fokussierung aus und haben eine starke Performance generiert. Gehen wir mal ins Detail, was diese beiden Aktien so speziell macht.

Vielversprechende Einzelaktien im Bereich erneuerbare Energien

Enphase Energy: Mikroinverter als Erfolgsprodukt

Enphase Energy ist ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Mikroinvertern spezialisiert hat. Solche Geräte wandeln Gleichstrom von Solaranlagen in Wechselstrom um, der dann in das Stromnetz eingespeist werden kann.

Im Gegensatz zu herkömmlichen zentralen Wechselrichtern, die mehrere Solarmodule zusammenfassen, ermöglichen Mikroinverter eine individuelle Überwachung und Steuerung von jedem einzelnen Modul. Dies kann zu einer höheren Energieausbeute und einer längeren Lebensdauer der Solaranlage führen.

Enphase Energy konnte aufgrund des Solar-Booms und seiner guten Marktpositionierung in den letzten Jahren den Umsatz stark steigern. Gleichzeitig sollte das Unternehmen weiter von der wachsenden Nachfrage nach Solaranlagen profitieren, was für zukünftiges Wachstum stehen kann. Das Gute dabei ist, dass dem Energietechnologieunternehmen mittlerweile der Sprung in die nachhaltige Profitabilität gelungen ist – auch auf Ebene des Free Cashflow.

Das in Fremont ansässige Unternehmen dürfte derzeit mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 37 (Stand: 22.02.23, Morningstar) im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche teuer bewertet sein. Dies ist letztendlich dem starken Wachstum und der euphorischen Erwartungen der Anleger geschuldet.

Orsted: Marktführer im Bereich Offshore-Windanlagen

Orsted ist ein dänisches Unternehmen, das sich auf die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen spezialisiert hat. Es war früher als Öl- und Gasunternehmen bekannt, hat sich aber in den letzten Jahren vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt.

Die Dänen betreiben zahlreiche Offshore-Windparks in Europa, Asien und den USA. Auch hat das Unternehmen in den Bereichen Solarenergie und Energiespeicherung investiert. Das von Mads Nipper geführte Unternehmen hat sich dabei ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: bis 2025 komplett CO2-neutral zu sein. Damit sollte Orsted vielen Unternehmen weit voraus sein. Bereits heute wurden große Fortschritte in diese Richtung gemacht.

Orsted besitzt dabei einen klaren Vorteil gegenüber anderen Energieunternehmen, da es auf erneuerbare Energien spezialisiert ist und sich frühzeitig in diesem Bereich positioniert hat. Offshore-Windanlagen gelten dabei als besonders effizient und ein wichtiger Baustein hin zur Klimaneutralität.

Im Gegensatz zu Enphase Energy wird die Orsted-Aktie mit einem erwarteten KGV von 28,3 (Stand: 22.02.23, Morningstar) gehandelt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche immer noch hoch ist, aber aufgrund des klaren Wettbewerbsvorteils und der starken finanziellen Performance des Unternehmens gerechtfertigt sein könnte. Den Blick sollte man jedoch nicht auf die hohe Verschuldung verlieren, die sich mit dem kapitalintensiven Geschäftsmodell ergibt.

Wettbewerbsvorteile

Beide Unternehmen haben Wettbewerbsvorteile, die sie von anderen Unternehmen in der Branche abheben. So hat Enphase Energy beispielsweise ein einzigartiges Produktangebot mit einem patentierten Mikroinverter-System, das höhere Erträge und eine längere Lebensdauer von Solaranlagen ermöglicht. Orsted dagegen hat einen Vorsprung aufgrund seines frühzeitigen Einstiegs in den Markt für erneuerbare Energien und seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich Offshore-Windparks.

Fazit

Insgesamt könnten Enphase Energy und Orsted vielversprechende Einzelaktien im Bereich der erneuerbaren Energien sein. Sie sind gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien zu profitieren. Gleichzeitig besitzen sie klare Wettbewerbsvorteile, die ihnen helfen könnten, ihre bisherigen Marktanteile zu verteidigen und weiter auszubauen. Einziger Makel ist derzeit die sehr hohe Bewertung, die für beide Aktien aufgerufen wird. Sie nimmt schon viel Zukunftspotenzial vorweg.

