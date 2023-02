GNW-Adhoc: Westport plant Investition von bis zu 10 Millionen USD in eine globale Produktionsstätte im Changzhou Hydrogen Valley, China

^VANCOUVER, British Columbia und CHANGZHOU, China, Feb. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE)

-- Westport Fuel Systems Inc. (?Westport" oder das ?Unternehmen") (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich emissionsarmer alternativer Kraftstofftechnologien, hat heute Pläne bekanntgegeben, seine globale Produktionspräsenz in China zu erweitern, um das zukünftige Wachstum des Wasserstoffkomponentengeschäfts und anderer alternativer Kraftstoffsystemtechnologien von Westport zu unterstützen. Westport konzentriert sich bei dieser Produktionserweiterung auf China, da das Land bei Investitionen in Wasserstoff und der Entwicklung der Infrastruktur weltweit führend ist. Die Investitionsvereinbarung sieht vor, dass die Stadt Changzhou das neue Wasserstoff-Innovationszentrum und die Produktionsanlage im Changzhou Hydrogen Valley errichtet. ?Die Wasserstoff-Brennstoffsystemkomponenten von Westport unter der Marke GFI sind seit über zehn Jahren auf dem chinesischen Markt stark vertreten. Diese Komponenten unterstützen sowohl Brennstoffzellen- als auch Verbrennungsmotoranwendungen, die mit Wasserstoff betrieben werden", so David M. Johnson, Chief Executive Officer von Westport Fuel Systems. ?Die Stadt Changzhou hat sich dem Ziel verschrieben, die Hauptstadt der neuen Energiebranchen zu werden. Dies macht sie zu einem idealen Partner für Wachstum und bietet die Möglichkeit, auf regionaler Ebene Spitzenleistungen in der Produktion zu etablieren, was wiederum unsere globalen Kunden dabei unterstützt, Wasserstoff als vorherrschende emissionsarme Transportlösung zu etablieren, beschleunigt." ?Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Westport bei der Entwicklung eines hochmodernen Wasserstoff-Innovationszentrums und einer Produktionsanlage", erklärt Huan Heng, stellvertretender Bürgermeister von Changzhou. ?Das Changzhou Hydrogen Valley ist ein wichtiger Knotenpunkt bei der Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen für China und die ganze Welt. Wir freuen uns, Westport, einen weltweit führenden Anbieter von Wasserstoff- und alternativen Kraftstofflösungen, als Partner und Unterstützer in unserer wachsenden Gemeinschaft innovativer Technologieunternehmen begrüßen zu können, und wir freuen uns auf unser gemeinsames zukünftiges Wachstum." Im Rahmen der Investitionsvereinbarung werden Westport und Changzhou eine hochmoderne Produktionsanlage für Wasserstoff-Brennstoffsysteme sowie Büroräume speziell für die fortschrittlichen Produktionsanforderungen von Westport planen und bauen. Der Standort Changzhou wird voraussichtlich auch ein modernes Innovationszentrum umfassen, das sich weiterhin auf Wasserstofflösungen konzentrieren wird, um die Mission von Westport zu unterstützen, innovative, spezialisierte und marktreife Lösungen zur Emissionsreduzierung zu entwickeln. Der Plan von Westport, in den nächsten zehn Jahren bis zu 10 Millionen USD zu investieren, soll die Produktion etablierter Wasserstoffkomponenten ermöglichen, um die schnell wachsende Anzahl von wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge zu unterstützen, die in China auf die Straße gebracht werden sollen. Die neue Anlage von Westport soll 2024 in Betrieb gehen und den derzeitigen, ständig wachsenden Kundenstamm von Westport mit wichtigen Wasserstoffkomponenten für eine Vielzahl von Anwendungen wie Nutzfahrzeuge, Busse, Hochgeschwindigkeitszüge, Materialtransport, stationäre Stromerzeugung und mehr versorgen. Die Investition von Westport in Changzhou ist ein Sprungbrett für weitere Fortschritte in der Wasserstofftechnologie auf der ganzen Welt. Über Westport Fuel Systems Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um eine sauberere Zukunft zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Komponenten und Systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Verkehrsanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie die Umweltvorteile, die zur Bewältigung des Klimawandels und der Verbesserung der Luftqualität in Städten erforderlich sind. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika bedienen wir Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir voraus. Weitere Informationen finden Sie unter www.wfsinc.com (http://www.wfsinc.com/). Über die Stadt Changzhou Die Stadt Changzhou liegt im Zentrum des Yangtze-Flussdeltas. Sie erstreckt sich über eine Fläche von 4.385 Quadratkilometern und hat 5,37 Millionen Einwohner. Im Jahr 2022 erreichte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Changzhou 955 Milliarden Yuan, und das Pro-Kopf-BIP lag bei über 26.000 US-Dollar. Die Stadt Changzhou ist mit ihrer Geschichte und Kultur auch für ihren Kulturtourismus berühmt. Im Jahr 2022 wurde sie zur glücklichsten Stadt Chinas gekürt. Changzhou ist eine wichtige Stadt und ein fortschrittlicher Produktionsstandort im Großraum Shanghai, Suzhou, Wuxi und Changzhou und rangiert auf Platz 16 der nationalen fortschrittlichen Produktionsstädte. Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält ?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie ?erwarten", ?beabsichtigen", ?können", ?werden", ?potenziell", ?vorgeschlagen" und andere ähnliche Wörter oder durch Aussagen gekennzeichnet, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten ?können" oder ?werden". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Eigenschaften und Fähigkeiten des Wasserstoff-Innovationszentrums und der Produktionsanlage sowie über den Zeitplan für deren Fertigstellung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und beruhen sowohl auf den Ansichten des Managements als auch auf Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Westport erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören der Erfolg, die Kosten und die Fertigstellung des Wasserstoff-Innovationszentrums und der Produktionsanlage, unsere Fähigkeit, technologische, gestalterische und bauliche Herausforderungen zu bewältigen, die allgemeine Wirtschaft, die Zahlungsfähigkeit, die Regierungspolitik und die Regulierung, Wechselkursschwankungen sowie andere Risikofaktoren und Annahmen, die unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder unsere Finanzlage beeinflussen können und die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen von Westport beschrieben sind, die unter Westports SEDAR- Profil unter www.sedar.com und unter Westports EDGAR-Profil unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus sind die Auswirkungen und der Einfluss von Unterbrechungen der Lieferketten zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorhersehbar und könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht wurden. Westport lehnt jede Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen solche Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen, es sei denn, dies ist gemäß Gesetz erforderlich. Ansprechpartner: Westport Media Relations Westport Investor Relations Tel.: +1 947-339-8097 Tel.: +1 604-718-2046 E-Mail: media@wfsinc.com E-Mail: invest@wfsinc.com (mailto:media@wfsinc.com) (mailto:invest@wfsinc.com) Changzhou City Wujin District Communications Tel.: +86 51-98-636-2905 E-Mail: chendl@jswenz.com (mailto:chendl@jswenz.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97061ec7- 7061-4428-8a68-c5e04867b1b0 °