Mercedes-Benz-Aktie vs. Tesla-Aktie: Wer ist der Gewinner?

Die Aktien von Tesla (WKN: A1CX3T) und Mercedes-Benz (WKN: 710000) sind beliebt bei Investoren. Das mag vor allem an ihrer Größe liegen sowie an der Tatsache, dass beide eine führende Position in ihren jeweiligen Sub-Märkten besitzen.

Doch welche Aktie ist besser? Bevor wir diese Frage beantworten, schauen wir uns zunächst das Geschäftsmodell von Tesla und Mercedes-Benz an.

Tesla-Aktie: Elektromobilität als Wachstumstreiber

Tesla ist ein Elektroauto-Hersteller, der sich auf die Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen spezialisiert hat. Ausgehend von einem Pionier hat sich Tesla in den letzten Jahren zum Marktführer im Bereich der E-Mobility entwickelt. Bekannt ist er für seine innovativen und leistungsstarken Autos. Teslas gelten als die State-of-the-Art der Elektromobilität mit einem entsprechenden Entwicklungsvorsprung.

Neben dem Hauptgeschäft besitzt Tesla auch einen Standfuß im Bereich der erneuerbaren Energien. Das Unternehmen produziert hier Solarmodule und Speicherbatterien, die den Verbrauchern helfen, ihre Häuser mit erneuerbaren Energien zu versorgen.

Die Wachstumschancen von Tesla liegen in der zunehmenden Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und dem Trend zu einer nachhaltigen Energieversorgung. So hat sich Tesla beispielsweise zum Ziel gesetzt, die Automobilindustrie auf Elektroantrieb umzustellen und die Welt zu einer nachhaltigeren Zukunft zu führen.

Obwohl Tesla ein aufregendes Wachstumspotenzial hat, ist die Aktie mit einem erwarteten KGV von 50 (Stand: 23.2.23, Morningstar) nicht gerade billig. Investoren müssen bereit sein, ein hohes Risiko einzugehen, um in das Unternehmen zu investieren. Dafür bekommen sie jedoch Zugang zu einem der am schnellsten wachsenden Großproduzenten der Automobilindustrie.

Mercedes-Benz: Premiumsegment im Fokus

Im Vergleich dazu hat Mercedes-Benz ein Geschäftsmodell, das auf die Produktion und den Verkauf von Premium- bzw. Luxusfahrzeugen ausgerichtet ist. Mercedes-Benz ist eine etablierte Marke mit einer langen Geschichte und einem breiten Kundenstamm.

Die Wachstumstreiber von Mercedes-Benz liegen in der steigenden Nachfrage nach Luxusfahrzeugen und der zunehmenden Bedeutung des chinesischen Marktes. Mercedes-Benz ist auch in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen aktiv und versucht, in diesem Segment Fuß weiter zu fassen.

Beeindruckend war zudem, dass es die Schwaben es als Erste geschafft haben, eine Zulassung für ihren Autopiloten zu erhalten. Auch wenn bald andere Hersteller folgen sollten, so dürfte es erst mal ein weiterer Grund sein, den entsprechenden Preisaufschlag für einen Mercedes zu rechtfertigen.

Die Mercedes-Benz-Aktie hat derzeit ein erwartetes KGV von 6,4 (Stand: 23.2.23, Morningstar), was im Vergleich zu Tesla sehr günstig ist. Die niedrige Bewertung spiegelt jedoch auch die Skepsis der Investoren wider. Schließlich hinkt Mercedes-Benz klar hinter dem Rivalen Tesla in der Elektromobilität hinterher. Auch beim Thema Software und IT gibt es Schwächen. Die Fokussierung auf Luxus könnte ein Ausweg aus der Misere sein. Bisher scheint die Strategie aufzugehen, jedoch mehren sich auch Zweifel.

Investoren, die auf der Suche nach einer Investition in einen führenden Premium-Automobilhersteller sind, könnten sich für Mercedes-Benz entscheiden. Hier gibt es regelmäßig gute Dividenden, eine günstige Bewertung und Aussicht auf potenziell steigende Gewinne.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Tesla als auch Mercedes-Benz aufregende Wachstumschancen bieten. Tesla hat sich zum Ziel gesetzt, die Automobilindustrie zu revolutionieren und eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Mercedes-Benz hingegen ist eine etablierte Marke mit einer günstigen Bewertung und hohen Dividenden, die Value-Investoren eine solide Basis bieten.

Somit hängt die Entscheidung, welche Aktie besser ist, letztendlich von den individuellen Anlagezielen ab. Investoren, die bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen und in ein Unternehmen mit einem aufregenden Wachstumspotenzial zu investieren, können sich für Tesla entscheiden. Investoren, die auf der Suche nach einer potenziellen Value-Aktie sind, dürften zu Mercedes-Benz tendieren.

