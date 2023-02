Aktien New York Schluss: Goldman Sachs belastet Dow

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kursverluste von Goldman Sachs haben am Dienstag den Dow Jones Industrial belastet. Die Goldman-Aktien sind ein Schwergewicht im US-Leitindex. Der Dow verlor 0,71 Prozent auf 32 656,70 Punkte, während sich andere wichtige Indizes besser hielten. So gab der breit gefasste S&P 500 nur um 0,30 Prozent auf 3970,15 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,13 Prozent tiefer bei 12 042,12 Punkten.

Im zu Ende gehenden Börsenmonat Februar haben sich Dow und Nasdaq 100 unterschiedlich entwickelt: Während der Leitindex Dow mehr als vier Prozent einbüßte, konnte sich der technologielastige Auswahlindex nahezu auf dem Niveau von Ende Januar behaupten. "US-Technologieaktien hängen die Blue Chips ab", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Die Diskrepanz zwischen dem Dow und dem Nasdaq 100 zu einem Jahresbeginn sei die größte seit 2000./bek/he