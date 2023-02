Redeia kündigt Dividende an

Der spanische Energieversorger Redeia (ISIN: ES0173093024) kündigt eine Dividende von 1 Euro (brutto) für das Geschäftsjahr 2022 an. Im Vergleich zum Vorjahr (1 Euro) bleibt die Dividende unverändert.

Redeia (zuvor: Red Electrica) schüttet zweimal im Jahr eine Dividende aus. Eine Zwischendividende (brutto 0,2727 Euro) wurde bereits im Januar ausbezahlt. Die restliche Dividende (brutto 0,7273 Euro) soll am 3. Juli 2023 ausgeschüttet werden. Ex-Dividenden Tag ist der 29. Juni 2023. Beim derzeitigen Börsenkurs von 15,975 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 6,26 Prozent.

Der Umsatz betrug im letzten Jahr 2,02 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,95 Mrd. Euro) bei einem Gewinn von 664,73 Mio. Euro (Vorjahr: 680,63 Mio. Euro), wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Redeia hat seinen Firmensitz in Madrid und wurde 1985 gegründet. Das Unternehmen ist für den Betrieb des elektrischen Hochspannungsnetzes in Spanien verantwortlich und auch in Lateinamerika aktiv. Im Jahr 2022 erfolgte die Umbenennung von Red Electrica Group in Redeia.

