NOVAVAX - Biotech-Hammer! Fortbestand des Unternehmens in Gefahr!

Es ist gerade einmal gut ein Jahr her, da übertrafen sich die Analysten mit ihren Gewinnschätzungen für den Impfstoffhersteller Novavax regelrecht. 26,58 USD Gewinn je Aktie sollte 2022 in den Büchern stehen. Bereits damals zweifelte ich diese Schätzungen an. Was aber nun am Ende 2022 herausgekommen ist, hat selbst mich negativ überrascht.

Statt eines Umsatzes, der damals noch in einer Größenordnung von 3,6 Mrd. USD erwartet worden war, wurden es 2022 nur 1,98 Mrd. USD. Aber der eigentliche Schocker ist das Ergebnis je Aktie. Denn es kam zu keinem Gewinn, vielmehr fiel ein Verlust von 658 Mio. USD oder 8,42 USD je Aktie an. Analysten hatten nach Anpassungen im Jahresverlauf 2022 "nur" ein Minus von 6,95 USD je Aktie erwartet.

Management schockt mit Ausblick

Nun könnte man argumentieren, das ist ja alles Vergangenheit, schauen wir doch nach vorne. Doch auch hier warten hauptsächlich Probleme. Die "Sonderkonjunktur" mit Impfstoffen während der Coronapandemie ist abgehakt, Novavax war mit dem eigens entwickelten Impfstoff auch viel zu spät dran. Die Realität dürfte auch 2023 einen Umsatzeinbruch und weitere Verluste bedeuten. Und diese Verluste könnten sogar so weit führen, dass der Fortbestand des Unternehmens gefährdet ist. Die Verantwortlichen gaben gestern ein klares "Going Concern" ab. Heißt im Klartext, sie können nicht garantieren, dass Novavax aktuell länger als ein Jahr durchfinanziert ist. Drei Punkte gibt das Management als Voraussetzungen an, damit 2023 einigermaßen gut überstanden werden kann:

Die Entwicklung eines kompetitiven Produkts für die kommende Impfstoffsaison im Herbst 2023. Kürzungen bei den Ausgaben, um unter anderem den Cashflow zu schonen. Optimierung der bestehenden Kapazitäten und Technologieplattform, um über den Coronaimpfstoff hinaus Werte zu schaffen.

Was dabei schon fast wie Hohn wirkt. Mit dem "kompetitiven Produkt" meint Novavax anscheinend kein neues Produkt, also einen Grippeimpfstoff oder einen Impfstoff gegen RSV, die sich ja eigentlich in der hauseigenen Pipeline befinden, sondern eine Optimierung des bestehenden Coronaimpfstoffs, der in den USA ja noch nicht einmal vollständig zugelassen ist. Wie Novavax gegen Branchengrößen wie Moderna oder Biontech/Pfizer bestehen möchte, bleibt das Management aber erneut schuldig.

Nachbörslich kollabiert die Aktie regelrecht und fällt um gut ein Viertel auf unter 7 USD. Mein Kollege André Rain hatte den Braten aus charttechnischer Sicht schon gerochen und in der Vorwoche vor weiteren Kursverlusten bei der Aktie gewarnt.

Fazit: Die Novavax-Aktie ist mit der gestrigen Meldung endgültig zum Zockerpapier verkommen. Anstatt dem Markt aufzuzeigen, wie ein Fahrplan mit den Phase-III-Impfstoffen gegen Grippe und das RS-Virus aussehen könnte, wärmt das Management die Story rund um den Coronaimpfstoff auf. Eine Story, die inzwischen niemand mehr hören kann/will. Das Allzeittief der Aktie stammt aus dem Jahr 2019 und notiert bei 3,54 USD.

Novavax-Aktie (Wochenchart)

