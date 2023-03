Sixt: Ambitionierte Aussichten für 2023

Im abgelaufenen Jahr wird sich der eine oder andere sicherlich daran erinnern, dass Neuwagen wegen Lieferproblemen der Hersteller knapp waren, Sixt profitierte davon und konnte seine Preise deutlich erhöhen. Anleger werden daher mit einer Sonderdividende umgarnt, aber auch die Pläne für das Geschäftsjahr 2023 fallen sehr ambitioniert aus.

Ein kurzer Blick auf den Kursverlauf der Aktie spiegelt dies zwar auf den ersten Blick nicht so wider, seit dem Einbruch der Kurse nach Pandemiebeginn notiert die Aktie aber schon 30 Prozent höher und kämpft mit einem Horizontalwiderstand aus Sommer letzten Jahres um 127,00 Euro. Ein Kurssprung darüber könnte die seit Dezember anhaltende Kursrallye weiter vorantreiben und sogar einen Anstieg an die Bestmarken aus 2021 erlauben zu vollziehen.

Besonders mittelfristig interessant

Kurzfristig dürfte die Volatilität in der Sixt-Aktie durch den Widerstandsbereich aus Sommer letzten Jahres erhöht sein, wer allerdings mittelfristig unterwegs ist, könnte sogar ein Direktinvestment in Erwägung ziehen und könnte von Kursgewinnen an 135,81 und darüber sogar 140,00 Euro in den kommenden Tagen profitieren. Insgesamt wird darüber dann ein Anstieg an die Rekordstände aus Ende 2021 bei 170,30 Euro favorisiert, was sich dann an mittelfristig ausgerichtete Anleger richten würde. Unterstützungen findet das Papier dagegen um 122,20 und darunter im Bereich von 116,80 Euro. Erst darunter würde eine längere Konsolidierungsphase mit potenziellen Abschlägen zurück auf den EMA 200 auf Tagesbasis um 106,60 Euro drohen.