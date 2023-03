EQS-News: IBU-tec advanced materials AG: Rekordumsatz 2022 – deutliches, profitables Umsatzwachstum 2023 erwartet

EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Gesamtleistung im Batteriebereich soll sich 2023 nahezu verdoppeln Weimar, 2. März 2023 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) hat im zurückliegenden Geschäftsjahr nach vorläufigen, nicht-testierten Zahlen nach HGB-Rechnungslegung im Jahr 2022 den höchsten Umsatz der Firmengeschichte erzielt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr von 44,1 Mio. EUR um mehr als 22 Prozent auf 53,9 Mio. EUR. Das EBITDA erhöhte sich um 21,8 Prozent von 5,5 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2021 auf 6,7 Mio. EUR im Jahr 2022. Verglichen mit dem bereinigten, rein operativen EBITDA 2021 lag IBU-tec trotz erheblich schwerer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen auf dem Niveau des Vorjahrs. IBU-tec ist es gelungen, im Wachstumsbereich Batteriematerial relevante Partnerschaften und Kundenprojekte zu gewinnen. So schloss IBU-tec neben einer Partnerschaft mit dem norwegischen Batterieproduzenten Morrow Batteries Ende 2022 einen großen Entwicklungsauftrag mit einem internationalen Nutzfahrzeughersteller ab. Zudem hat IBU-tec 2022 für Kunden verschiedene Projekte zur Entwicklung neuer Anoden- und Kathodenmaterialien mit unterschiedlichen Werkstoffen durchgeführt. Die Zahl der Testungen des Batteriematerials und die Bemusterung von potenziellen Kunden hat im vergangenen Jahr insgesamt stark zugenommen. IBU-tec führt aktuell fortgeschrittene Gespräche mit großen, globalen Automobilunternehmen über mögliche Entwicklungspartnerschaften und Produktionsaufträge. 2022 wurden auch im Wachstumsbereich Glascoating entscheidende Weichenstellungen für künftiges Wachstum vorgenommen und Innovationen umgesetzt. Für 2023 rechnet IBU-tec mit einer erneuten deutlichen Umsatzsteigerung auf 62 bis 64 Mio. EUR, gestützt vor allem durch das starke Wachstum im Batteriebereich. Die Gesamtleistung im Batteriebereich soll sich auf über 14 Mio. EUR in 2023 nahezu verdoppeln. In diesem Zusammenhang prüft IBU-tec bereits konkrete Schritte, um den geplanten Ramp-up der Produktionskapazitäten für LFP-Batteriematerial auf 25.000 Tonnen pro Jahr zu beschleunigen. Zur Weiterentwicklung des Batteriematerials forscht IBU-tec zudem an neuen, innovativen Materialien und Einsatzmöglichkeiten und baut hierfür auch den Vertrieb weiter aus. Unter Berücksichtigung der dafür notwendigen Aufwendungen von rd. 1 Mio. EUR erwartet IBU-tec 2023 ein EBITDA zwischen 6,5 und 6,8 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge 2023 soll entsprechend zwischen 10,4 und 10,6 Prozent liegen. Das Ergebnis wird dabei auch von den allgemeinen Kostensteigerungen infolge der Inflation beeinflusst. An der mittelfristigen Prognose der IBU2025-Strategie hält IBU-tec fest und erwartet 2025 einen Umsatz von 102 bis über 130 Mio. EUR, bei einer EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent. Ulrich Weitz, CEO von IBU-tec: „Der Batteriebereich wird unserer Erwartung als einer der ganz zentralen Wachstumstreiber gerecht. Die großen Automobilhersteller setzen immer stärker auf LFP in der E-Mobilität. Es macht uns stolz, wichtiger Teil dieses Zukunftsmarktes zu sein und mit unserer umfassenden Expertise an führender Position die Innovationen bei Batteriematerialien aktiv voranzutreiben. Wir werden unseren Wachstumskurs in diesem Bereich deshalb auch 2023 und darüber hinaus konsequent fortführen. Zusätzlich wird in den kommenden Jahren auch das Glascoating stark wachsen, bei dem wir die Kapazitäten der hohen Nachfrage folgend jetzt ausgebaut haben.“ Der Vorstand von IBU-tec wird die vorläufigen Zahlen für 2022 sowie die Prognose 2023 in einem Webcast am heutigen 2. März 2023 um 14:00 Uhr vorstellen. Interessierte Investoren und Pressevertreter sind herzlich eingeladen, sich unter folgendem Link anzumelden: https://attendee.gotowebinar.com/register/7134998563447111518 Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt Investor Relations

IBU-tec advanced materials AG

Dr. Stefan Steck

Public & Investor Relations

t +49 3643 8649-51

IR@ibu-tec.de

www.ibu-tec.de Finanz- und Wirtschaftspresse

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de

