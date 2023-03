Deutschland:

Der Dax dürfte nach dem Schlussspurt der Käufer an der Wall Street in der letzten Handelsstunde am gestrigen Abend mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel starten. Eine Stunde vor dem Beginn des XETRA-Handels wird der Index mehr als 50 Punkte höher um die 15.380er Marke getaxt. Damit könnte die Positivperformance aus der zweiten Handelshälfte gestern weiter fortgesetzt werden.

Lufthansa mit Zahlen

Die Lufthansa hat nach zwei Verlustjahren in der Corona-Krise 2022 im Tagesgeschäft wieder einen Milliardengewinn erzielt. Dank der Erholung der Ticketnachfrage und Rekordergebnissen bei Fracht und Wartung erreichte der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) gut 1,5 Milliarden Euro, wie der im MDax gelistete Konzern am Freitag in Frankfurt mitteilte. Damit traf die Lufthansa ihre im Jahresverlauf dreimal erhöhte Prognose und erfüllte die Erwartungen von Analysten. Im laufenden Jahr will Vorstandschef Carsten Spohr den bereinigten operativen Gewinn "deutlich" nach oben treiben.

Analysten gingen hier zuletzt von etwa 1,65 Milliarden Euro aus. Im abgelaufenen Jahr beförderten die Fluggesellschaften des Konzerns insgesamt rund 102 Millionen Passagiere und damit mehr als doppelt so viele wie im zweiten Corona-Jahr 2021. Dennoch blieben die Passagier-Airlines operativ mit 300 Millionen Euro in den roten Zahlen, da die Gewinne der zweiten Jahreshälfte die Verluste aus dem pandemiegeprägten ersten Halbjahr nicht ausgleichen konnten. Der Umsatz sprang konzernweit um 95 Prozent auf fast 32,8 Milliarden Euro nach oben. Unter dem Strich blieb ein Überschuss von 791 Millionen Euro nach einem Verlust von knapp 2,2 Milliarden im Jahr zuvor.

Nagarro legt bei Umsatz und operativem Gewinn zu

Der IT-Dienstleister Nagarro hat 2022 deutlich zugelegt. Aus Basis vorläufiger Zahlen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 57 Prozent auf 856,4 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Damit schnitt Nagarro in etwa so ab wie von Analysten erwartet. Der Konzern wurde im vergangenen Jahr zudem profitabler: Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um fast 86 Prozent auf 148,1 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um fast drei Prozentpunkte auf 17,3 Prozent und fiel damit besser aus als von Nagarro selbst erwartet.

Wie seit Jahresbeginn bekannt, will das Unternehmen im laufenden Jahr die Umsatz-Milliarde knacken. Die Brutto-Marge soll bei 28 Prozent liegen nach 28,3 Prozent im Vorjahr. Vom Gesamterlös sollen allerdings vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie bereinigt um Sondereffekte nur 15 Prozent bleiben und damit etwas weniger als 2022.

USA: Gewinne in der zweiten Handelshälfte

Anhaltend hohe Zinsen haben die Anleger am Donnerstag an der Wall Street nur zu Beginn in der Defensive gehalten. Letztlich ging es deutlich aufwärts, auch für die besonders zinssensitiven Wachstumswerte. Der Dow Jones Industrial schloss 1,05 Prozent höher bei 33 003,57 Punkten. Dank eines Kursfeuerwerks bei Salesforce hielt sich der US-Leitindex durchgehend im Plus, obwohl die Rendite zehnjähriger Staatspapiere auf das höchste Niveau seit November geklettert war. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatten bestätigt, dass die straffe Geldpolitik der US-Notenbank bisher keine sichtbaren Auswirkungen auf den boomenden Arbeitsmarkt zeigt. Der S&P 500 legte um 0,76 Prozent auf 3981,35 Punkte zu und gewann damit den Kampf um seine 200-Tage-Linie. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,89 Prozent auf 12 044,87 Punkte. Auch er liegt nach dem Dreh ins Plus wieder über der 200-Tage-Linie, die bei technisch orientierten Börsianern als Indikator für den langfristigen Trend stark beachtet wird.

Asien: Rückenwind von der Wall Street

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag überwiegend zugelegt. Rückenwind kam von der Wall Street, die anhaltenden Zinssorgen getrotzt hatte. In Tokio schloss der japanische Nikkei 225 1,6 Prozent höher. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg im späten Handel um 0,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um knapp ein Prozent zu.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PVA TEPLA AUF 33 (30) EUR - 'BUY'

BOFA SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 54 (55) EUR - 'BUY'

CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 46 (48) EUR - 'OUTPERFORM'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 42 (44) EUR - 'NEUTRAL'

MORGAN STANLEY HEBT SOFTWARE AG AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT)

DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR COSTCO WHOLESALE AUF 575 (574) USD - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELL AUF 47 (50) USD - 'OVERWEIGHT'