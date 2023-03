EQS-News: q.beyond steigert Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 11 % auf 173,0 Mio. €

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

q.beyond steigert Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 11 % auf 173,0 Mio. €



q.beyond steigert Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 11 % auf 173,0 Mio. € Vorläufige Zahlen 2022: EBITDA lag bei 5,4 Mio. €, Free Cashflow bei -9,7 Mio. €

Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert und auf immaterielle Vermögenswerte belasten Konzernergebnis einmalig um voraussichtlich 21 Mio. €

Auftragseingang erreichte im vergangenen Jahr dank zahlreicher Vertragsverlängerungen mit 227,8 Mio. € neuen Rekordwert Köln, 3. März 2023. q.beyond steigerte in einem von großer wirtschaftlicher Unsicherheit geprägten Jahr den Umsatz nach vorläufigen Berechnungen um 11 % auf 173,0 Mio. €. Der IT-Dienstleister profitierte dabei von seinem in weiten Teilen krisenfesten und fokussierten Geschäftsmodell. 76 % der Umsätze im Jahr 2022 waren wiederkehrend, 61 % stammten aus den drei Fokusbranchen Handel, Logistik und produzierendes Gewerbe. Im abschließenden vierten Quartal 2022 stieg der Umsatz noch einmal deutlich an und erreichte trotz konjunkturbedingter Verschiebung einzelner Projekte 46,6 Mio. € nach 38,9 Mio. € im Vorjahr. Infolge dieses auch dank Einmalumsätzen hohen Anstiegs konnte q.beyond seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr (174 bis 178 Mio. €) fast ebenso vollständig erreichen wie das prognostizierte EBITDA (6 bis 8 Mio. €), das nach vorläufigen Berechnungen bei 5,4 Mio. € lag. Der Free Cashflow blieb mit -9,7 Mio. € wie geplant unter der Schwelle von -10 Mio. €. Cloud-Umsätze steigen um 22 % auf 139,2 Mio. € Über das Jahr 2022 hinweg entwickelte sich das größere Segment „Cloud & IoT“ sehr dynamisch: Die Umsätze stiegen um 22 % auf 139,2 Mio. €. q.beyond deckt hier ein breites Leistungsspektrum ab; das Team begleitet mittelständische Kunden von der ersten Beratung über die Lösungsimplementierung bis zum Betrieb von Hybrid-Cloud-Lösungen. Das zweite Segment „SAP“ litt 2022 dagegen insbesondere unter der konjunkturellen Talfahrt und erzielte einen Umsatz von 33,8 Mio. € gegenüber 41,5 Mio. € im Jahr 2021. Wie angekündigt, zeichnete sich im vierten Quartal 2022 eine Trendwende ab; der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorquartal bereits um 6 %. Im Rahmen der laufenden Arbeiten zur Aufstellung des Konzernabschlusses zeichnet sich ab, dass das Konzernergebnis um voraussichtlich 21 Mio. € negativ beeinflusst werden wird. Grund dafür sind einmalige, nicht liquiditätswirksame Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert im Segment „Cloud & IoT“, welches das Software-as-a-Service-Geschäft enthielt, und auf immaterielle Vermögenswerte. Die Abschreibungen resultierten einerseits aus einer veränderten mittelfristigen Planung nach Aufgabe des Software-as-a-Service-Geschäfts, andererseits aus deutlich gestiegenen Marktzinsen, die in Form des Kapitalisierungszinssatzes in die Berechnung dieser Größe einfließen. Vorstellung des Ausblicks und der mittelfristigen Planung Ende März 2023 Am 30. März 2023 wird der Vorstand im Rahmen einer virtuellen Analysten- und Investorenkonferenz ausführlich über die aktuelle Planung bis zum Jahr 2025, die damit verbundene Weiterentwicklung des Geschäftsmodells sowie den Konzernabschluss 2022 und die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 informieren. Die beiden neuen Vorstände − Thies Rixen (COO und ab 1. April 2023 CEO) und Nora Wolters (CFO) − werden dabei auch näher auf die Schwerpunkte ihrer Strategie eingehen, mit der sie die Ertrags- und Finanzkraft nachhaltig verbessern wollen. Der Rekordauftragseingang in Höhe von 227,8 Mio. € im Jahr 2022 schafft eine gute Basis für die bereits angelaufene Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Dem Unternehmen gelang es vor allem, auslaufende Verträge mit großen Bestandskunden zu verlängern oder sogar zu erweitern. Im laufenden Geschäftsjahr wird q.beyond insbesondere seine Beratungs- und Entwicklungskompetenz im Applikations- und Cloudgeschäft ausbauen und so zusätzliche Anknüpfungspunkte für bestehende und neue Kunden schaffen. Zugleich wird das Unternehmen die Integration der Zukäufe aus den vergangenen Jahren vorantreiben und die Prozesse vom Vertrieb über den Betrieb bis zur Verwaltung vereinheitlichen.





Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.





