IRW-News: Karora Resources Inc.: Karora Resources schließt zweiten Absteig zur Beta Hunt Mine früher als geplant ab und gibt Entwicklungs-Update sowie Rücktritt eines Direktors bekannt

TORONTO, 3. März 2023 - Karora Resources Inc. (TSX:KRR; OTCQX:KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass der zweite Abbau in seiner Mine Beta Hunt mit der Haupterschließung auf der 500er-Sohle der Mine verbunden wurde. Diese Phase der Erweiterung von Beta Hunt wurde früher als geplant und innerhalb des Budgets abgeschlossen.

Darüber hinaus freut sich Karora bekannt zu geben, dass die erste von drei neuen Erhöhungen bei Beta Hunt fertiggestellt wurde. Die Fertigstellung von zwei weiteren Entlüftungserhöhungen im Laufe des Jahres 2023 sind die nächsten beiden kritischen Meilensteine im Expansionsplan für Beta Hunt.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten, die unser Team gemacht hat, um bei unseren Erweiterungsplänen für unsere Vorzeigemine Beta Hunt im Zeit- und Kostenrahmen zu bleiben. Der neue zweite Stollen auf der Westseite der Mine ist etwa 1 km lang und ist nun mit den bestehenden Grubenbauen in der Tiefe verbunden, wie in Abbildung 1 dargestellt. Wir profitieren bereits jetzt von der erhöhten Effizienz des Untertagetransports, da in den oberen Ebenen der Mine nun ein einseitiger Trucking-Kreislauf eingerichtet wurde. Die Erschließung in der Tiefe wird ebenfalls von einer erhöhten Fördereffizienz profitieren, da weitere Verbindungen zum neuen zweiten Stollen hergestellt werden.

Die Installation von Entlüftungsschächten bei Beta Hunt ist eine wichtige Aufgabe, um uns in die Lage zu versetzen, höhere Produktionsraten unter Tage zu erzielen, und ich bin mit unseren Fortschritten in diesem Bereich ebenfalls sehr zufrieden. Die erste von drei geplanten neuen Entlüftungsschächten wurde bereits installiert und erstreckt sich über etwa 235 vertikale Meter von der Oberfläche bis zur 800er-Sohle. Als nächstes sind zwei interne Entlüftungsschächte geplant, um die Arbeitsebenen zu verbinden. Der Bau der zweiten von drei geplanten Erhöhungen ist bereits in vollem Gange und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Die dritte geplante Entlüftungserhöhung wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 fertiggestellt. Zunächst werden provisorische Ventilatoren eingesetzt, bis die endgültigen Einheiten vor Ort eintreffen, was für das vierte Quartal 2023 erwartet wird.

Sobald die neuen Entlüftungsschächte voll funktionsfähig sind, werden wir in der Lage sein, mehr Ausrüstung unter Tage zu betreiben. Dies wird es uns ermöglichen, mit den zusätzlichen Arbeiten zur Erschließung der Abbaugebiete zu beginnen, die erforderlich sind, um Beta Hunt im Laufe des Jahres 2024 auf die angestrebte Fördermenge von 2 Mio. Tonnen pro Tag zu steigern. In diesem Jahr haben wir einen zusätzlichen Förderwagen angeschafft, vier weitere sollen im Laufe des Jahres hinzukommen. Im Jahr 2023 werden wir die Bergbauflotte von Beta Hunt außerdem um zwei Bagger erweitern.

Unser Team und unsere Auftragnehmer haben bei der Umsetzung des Plans hervorragende Arbeit geleistet. Insgesamt gehen wir weiterhin davon aus, dass wir unser Ziel erreichen werden, die Beta Hunt-Erweiterung bis 2024 auf eine Jahresproduktionsrate von 2 Mio. Tonnen pro Jahr zu erweitern, und zwar pünktlich und innerhalb des Budgets.

Heute geben wir auch das Ausscheiden von Warwick Morley-Jepson aus dem Karora-Verwaltungsrat bekannt. Warwick gehörte dem Karora Board seit November 2018 an und war seit Juli 2019 Vorsitzender des Technical Committee. Kürzlich wurde Warwick zum CEO eines gleichwertigen Goldunternehmens von Karora ernannt und hat sich aufgrund seiner neuen Aufgaben aus dem Karora Board zurückgezogen. Im Namen des Karora-Verwaltungsrats und des gesamten Karora-Teams möchte ich Warwick für seine jahrelangen klugen Ratschläge und Dienste für Karora danken. Seine Führung und Erfahrung spielten eine wichtige Rolle bei der Umwandlung von Karora von einem Betrieb mit nur einer Mine zu einem wachsenden Goldproduzenten mit mehreren Minen und Mühlen in Westaustralien. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Abbildung 1: Baufortschritt des zweiten Gefälles und der Entlüftungserhöhung von Beta Hunt (isometrische Ansicht mit Blick nach Norden).

Abbildung 2: Beta Hunt, zweiter Gefälledurchbruch und Installation einer Entlüftungserhöhung

Karora ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis 2024 auf eine Zielspanne von 185.000-205.000 Unzen zu erhöhen. Bei der Higginsville-Aufbereitungsanlage handelt es sich um eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Higginsville-Minen gespeist wird. Karora hat vor kurzem die 1,0 Mtpa Lakewood Mill in Westaustralien erworben. Bei Beta Hunt befinden sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora bei der Reduzierung von Emissionen in seinen Betrieben zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich der Liquidität und der Kapitalressourcen von Karora, der Produktionsprognose, der Wachstumsplanstrategie zur Steigerung der Goldproduktion, des erwarteten Zeitplans für den Abschluss der Bau- und Erschließungsaktivitäten in der Mine Beta Hunt, des Potenzials der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville, des Projekts Aquarius, des Goldprojekts Spargos, des Beginns des Abbaus in der Goldmine Spargos, der Mühle Lakewood und der Fertigstellung der Ressourcenschätzung.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Versäumnisse bei der Erlangung von behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan

Direktor, Investor Relations

T: (416) 363-0649

www.karoraresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

